La telenovela Lookman si complica per l’Inter: un’offerta a sorpresa soffia il nigeriano ai nerazzurri e fa infuriare Marotta.

Da settimane la trattativa per portare Ademola Lookman all’Inter sembra procedere a colpi di indiscrezioni, smentite e rilanci. Infatti, quello che all’inizio appariva come un affare in discesa si sta trasformando in una delle saghe di mercato più lunghe di questa estate.

L’attaccante dell’Atalanta era ormai entrato nei piani nerazzurri come rinforzo di primo piano per la nuova stagione, con tanto di accordo definito nei dettagli: un quinquennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione, agevolato dai benefici fiscali del Decreto Crescita.

Lookman: il Napoli irrompe

La sensazione diffusa tra i tifosi era che mancasse soltanto l’intesa tra i club per chiudere l’operazione. E invece, la trama ha preso una piega inaspettata. Dall’altra parte, la società bergamasca ha fatto muro, respingendo le pressioni e mantenendo una posizione granitica: Lookman non è sul mercato, almeno non alle cifre messe finora sul tavolo dall’Inter. Anzi, le ultime mosse dell’Atalanta sembrano andare nella direzione opposta, con una gestione del caso che punta a riaffermare il pieno controllo sul giocatore.

Come se non bastasse, l’ammutinamento del nigeriano – assente agli allenamenti e in rottura con l’ambiente – ha ulteriormente alzato la tensione interna. Secondo quanto trapela, la dirigenza sarebbe pronta a infliggere sanzioni economiche pesanti per punire il comportamento dell’attaccante, che non ha nascosto la propria volontà di trasferirsi. Un contesto che, in un primo momento, sembrava poter favorire l’Inter, ma che ora ha preso una svolta inattesa.

Nelle ultime ore, infatti, si teme un’offerta a sorpresa proveniente dall’estero avrebbe cambiato le carte in tavola. Una proposta economicamente molto più vicina alle richieste dell’Atalanta, che potrebbe spingere la dirigenza bergamasca a cedere il giocatore lontano dai confini della Serie A, evitando così di rafforzare una diretta concorrente. Una mossa che avrebbe colto di sorpresa Beppe Marotta e l’area sportiva nerazzurra, convinta di avere il pieno controllo della trattativa.

E proprio su questo punto, la frustrazione in casa Inter è evidente. Dopo settimane di contatti e di lavoro diplomatico, vedere sfumare l’affare per un inserimento lampo di un club rivale sul mercato internazionale rischia di lasciare il segno. Marotta, secondo indiscrezioni, non avrebbe preso bene l’evoluzione della vicenda, anche perché l’intesa economica con Lookman era già in cassaforte.

Resta sullo sfondo l’ipotesi, tutt’altro che remota, che in caso di stallo prolungato possa farsi avanti anche il club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, infatti, osserva con attenzione e potrebbe mettere sul piatto un’offerta in grado di convincere l’Atalanta ad aprire al mercato interno, complice la necessità di rinforzarsi con un profilo già pronto per la Serie A. Una cosa è certa: la telenovela Lookman è tutt’altro che finita, ma l’Inter adesso rischia seriamente di ritrovarsi con un nulla di fatto e con l’ennesimo obiettivo di mercato sfumato sul più bello.