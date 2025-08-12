La Serie A sta per iniziare, e si parla già di possibile esonero per un allenatore di una big: al suo posto pronto Thiago Motta.

La Serie A sta finalmente per tornare, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire cosa i calciatori e gli allenatori delle loro squadre del cuore riusciranno a tifare fuori dal punto di vista di prestazioni e risultati. Tanti i dubbi da tenere in considerazione, esattamente come i pronostici che ballano fra un club e l’altro.

E poi ci sono i possibili stravolgimenti inaspettati che potrebbero sorprendere ancora prima di entrare nel vivo nella stagione che deve ancora iniziare.

Ci riferiamo a un possibile esonero per un allenatore di un top club italiano, che per qualcuno – per quanto possa sembrare effettivamente assurdo – rischia ancora prima dell’effettivo avvio della nuova stagione calcistica. Nelle prossime righe di questo articolo cercheremo di capire di chi si tratta nello specifico e perché rischia così tanto dopo neanche tre mesi dal suo arrivo.

Serie A, l’esonero fa discutere: pronto Thiago Motta

Al mmento nessun allenatore è stato esonerato, e neanche ci sarebbero voci in merito, tuttavia per più di un tifoso Ivan Juric rischia già il suo posto all’Atalanta. Succeduto a Gian Piero Gasperini, la preparazione del club bergamasco per il momento non ha convinto particolarmente i tifosi. Dopo il pesante 4-0 subito contro il Colonia, i nerazzurri hanno fatto fatica anche contro l’Opatija, club croato che è riuscito a strappare un pareggio, nonostante faccia parte della Serie B del proprio Paese.

Il match, disputato al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, ha visto l’Atalanta addirittura subire il sorpasso sul 2-3 fino all’insperato pareggio su rigore di Samardzic. Un risultato che si può considerare veramente tutto tranne che soddisfacente per i giocatori allenati da Ivan Juric. Sui social media sono già tanti i tifosi dell’Atalanta e gli appassionati di calcio a ipotizzare che l’allenatore croato non arrivi neanche a metà stagione sulla panchina della Dea.

Addirittura qualcuno, sul social X, ipotizza che Thiago Motta possa arrivare a sostituirlo. Parliamo proprio dell’ex allenatore della Juventus, che per il momento non ha iniziato una nuova avventura all’interno del calcio italiano. La chiamata dell’Atalanta, qualora arrivasse effettivamente, sarebbe qualcosa di assolutamente straordinario e da non sottovalutare. Il tecnico ex Bologna potrebbe rilanciarsi in questo modo, e tentare anche di avviare un progetto a Bergamo simile a quello che aveva attuato proprio in Romagna. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nei prossimi mesi.