Tanto spavento al Mondiale per Club per quanto accaduto a uno dei protagonisti: il malore ha reso necessario il ricovero in ospedale.

Molti appassionati di calcio stanno seguendo le gare del Mondiale per Club. La nuova formula del torneo che si sta svolgendo negli Stati Uniti sta ricevendo consensi, anche se in alcuni casi gli stadi che ospitano le gare – specialmente quelle che vedono affrontarsi club con meno appeal – sono semivuoti. Tuttavia non è questa la preoccupazione principale che sta interessando il Mondiale per Club in queste ultime ore.

I tifosi hanno infatti vissuto momenti di paura vera dopo aver saputo che uno dei giocatori molto attesi è stato costretto al ricovero in ospedale. Si tratta di Kylian Mbappé, centravanti del Real Madrid che non ha potuto prendere parte alla gara d’esordio nel Mondiale per Club contro l’Al-Hilal del neo-tecnico Simone Inzaghi. Ma cosa è successo esattamente al bomber francese?

L’assenza di Mbappé è stata chiarita nel dettaglio proprio dal club del presidente Florentino Perez. Tramite un comunicato il Real Madrid ha spiegato che l’ex Paris Saint-Germain è stato colpito da una gastroenterite acuta che ha reso necessario il ricovero in ospedale. Mbappé è stato sottoposto ad accertamenti sulle sue condizioni e ha ricevuto le prime cure del caso.

Terrore al Mondiale: malore per il campione, lo hanno ricoverato

Il motivo che aveva impedito a Mbappé di scendere in campo contro l’Al-Hilal era stato un attacco febbrile. Tuttavia con il passare delle ore le cose sono peggiorate, tanto da costringere l’attaccante transalpino a isolarsi nella sua camera d’albergo a Miami. I medici del Real Madrid hanno poi optato per il ricovero in ospedale per permettere al giocatore di risolvere l’infezione e garantirgli un certo monitoraggio.

Fortunatamente la degenza di Mbappé è durata poco. L’attaccante del Real Madrid è stato dimesso dopo poche ore e ha potuto così fare ritorno nel ritiro dei Galacticos. Tuttavia prima di vederlo di nuovo in campo bisognerà attendere ancora un po’: Mbappé dovrà smaltire completamente la gastroenterite prima di tornare a lavorare a pieno regime con la squadra.

Quasi sicuramente Xabi Alonso non potrà averlo a disposizione per la seconda sfida del girone, che vedrà il Real Madrid sfidare i messicani del Pachuca. L’obiettivo è provare a recuperarlo per venerdì 27 giugno, quando i Blancos affronteranno il Salisburgo nell’ultima gara del proprio girone.