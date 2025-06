Dopo pochi minuti dall’inizio del match il difensore è crollato in campo: scenario terribile, compagni sotto choc.

Quando un giocatore si accascia improvvisamente al suolo, accusando un malore, la mente dei tifosi torna sempre alle terribili immagini di tragedie che si sono verificate in passato proprio sui campi di calcio. Fortunatamente in alcuni casi – Christian Eriksen all’Europeo del 2021, ma anche più recentemente Edoardo Bove – i soccorsi tempestivi hanno evitato guai peggiori.

Ancora una volta i sanitari sono riusciti a intervenire con grande prontezza in una situazione davvero drammatica. Erano passati circa 13 minuti dal fischio d’inizio di Independiente Santa Fé e Atletico Nacional, quarta giornata del Gruppo B della Primera A colombiana, quando il difensore degli ospiti, Andres Felipe Roman, è stato colpito da un malore.

Il 29enne, originario di Bogotà, ha cominciato a barcollare, facendo qualche passo all’indietro prima di crollare sul prato sotto gli occhi del quarto uomo e del proprio tecnico. Immagini spaventose che hanno provocato un vero e proprio shock negli altri giocatori e nei tifosi che assistevano alla sfida.

Choc in campo: malore per il difensore, tanta paura

Il direttore di gara ha subito interrotto l’incontro per agevolare l’ingresso in campo dei soccorsi. In campo è entrata anche un’ambulanza ma il trasporto in ospedale non si è reso necessario: Andres Felipe Roman si è ripreso quasi subito senza l’ausilio di manovre di rianimazione. I suoi compagni di squadra e gli avversari si sono disposti a cerchio intorno a lui per garantirgli la massima privacy mentre gli venivano prestate le prime cure: il difensore dell’Atletico Nacional si è poi recato verso la panchina prima di dirigersi negli spogliatoi.

Il medico del club colombiano lo ha sottoposto a elettrocardiogramma nelle strutture dello stadio El Campin di Bogotà: fortunatamente l’esito dell’ECG è stato positivo. Andres Felipe Roman ha poi scritto un messaggio sui social per tranquillizzare tutti i tifosi: “Ragazzi… sto bene, grazie a tutti“. Eppure, nonostante il sospiro di sollievo, sul malore del difensore centrale c’è più di una perplessità.

Qualche anno fa il Boca Juniors era intenzionato a ingaggiare Roman ma decise poi di fare marcia indietro a causa di presunti problemi cardiaci. La diagnosi parlava di cardiomiopatia ipertrofica: un esito che venne successivamente smentito dai Milionarios, club con cui Roman militava all’epoca dei fatti (nel 2021). Ora questo episodio getta nuove ombre ed è ovviamente destinato a far discutere.