L’Inter si fa avanti nel calciomercato, per puntellare al meglio la rosa a disposizione di Cristian Chivu: tutti i dettagli.

L’Inter continua a farsi avanti nel calciomercato. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, i nerazzurri devono cercare di puntellare la rosa e donare a Cristian Chivu la migliore selezione possibile. Specialmente perché le avversarie dei nerazzurri non staranno di certo ferme a guardare mentre la squadra italiana si prepara alla stagione che deve ancora venire.

Già, ma sostanzialmente chi e quando arriverà a Milano per iniziare la nuova avventura sotto la guida del tecnico rumeno ex Parma? Difficile dirlo adesso, anche se alcuni giocatori come Bonny sembrano davvero vicini al trasferimento a Milano.

Tuttavia, una risposta in un certo senso a riguardo ce l’abbiamo di già: cerchiamo di capire meglio tutto quanto a riguardo di quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il nuovo corso dell’Inter.

Calciomercato Inter, quando sono previsti i nuovi arrivi: i dettagli

Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, in un’intervista a Sport Mediaset prima del match contro il Monterrey ha parlato del mercato: “Da mesi io, Ausilio e Baccin lavoriamo per individuare profili che possono fare al caso nostro. Alcune operazioni le abbiamo già condotte e altre le andremo a chiudere nel prossimo mese. Ma soprattutto c’è da sottolineare la volontà nostra e della proprietà di mantenere lo zoccolo duro della squadra”.

Non è mancato un messaggio diretto anche a Simone Inzaghi, con Marotta che ha specificato che è stato preso atto della volontà dell’allenatore, che ormai fa parte del passato dell’Inter e che quindi non c’è bisogno di tornare a parlarne perché “è l’inizio o forse la coda di una stagione, un punto di congiunzione tra vecchia e nuova stagione. L’importante è l’orgoglio di essere qua, soprattutto con Chivu”. Il messaggio di Giuseppe Marotta è chiaro.

Il passato è il passato, e va lasciato alle spalle. Da Inzaghi alla batosta in finale di Champions League, l’inter deve archiviare tutto quanto e concentrarsi al meglio delle proprie possibilità sul futuro del club e su quelli che possono essere i colpi che verranno. Adesso sulla panchina dei nerazzurri c’è Cristian Chivu, che ha l’obiettivo di rialzare un club pieno di giocatori talentuosi, ma che necessariamente ha bisogno di ritrovare stimoli forse dimenticati se non persi. Può farlo grazie al mercato e al lavoro del nuovo allenatore, e con un solo obiettivo: dimenticare una stagione amara, per ritrovare entusiasmo e voglia di fare la differenza sul quadrato di gioco.