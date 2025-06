L’Inter potrebbe aver trovato il suo nuovo centravanti: è già al Mondiale per Club, il nome è una sorpresa.

Cristian Chivu, nei primi colloqui avuti con Marotta e Ausilio, ha subito fatto presente cosa manca per far sì che la rosa nerazzurra possa di nuovo competere in Italia e in Europa. Viste le partenze di Correa e Arnautovic i nerazzurri hanno bisogno di (almeno) un nuovo centravanti: la coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram dà ampie garanzie ma per provare ad arrivare di nuovo in fondo a tutte le competizioni servono anche alternative di grande livello.

Mehdi Taremi, attualmente bloccato in Iran, non dovrebbe rimanere all’Inter: la sua prima stagione in nerazzurro non è stata di certo indimenticabile (solo tre gol in 43 presenze) e per questo i vertici del club hanno già fatto sapere agli agenti del calciatore che possono valutare altre soluzioni.

L’ex Porto è arrivato la scorsa estate a parametro zero: l’obiettivo dell’Inter è venderlo a un buon prezzo, così da generare una plusvalenza e reinvestire il denaro guadagnato in un nuovo centravanti. Il primo nome sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma che sarebbe ben felice di ritrovare Cristian Chivu in nerazzurro. E se invece il nuovo attaccante dell’Inter fosse un giocatore che è già al Mondiale per Club?

Inter, ecco il nuovo bomber: è già negli Stati Uniti

Tra i tanti profili valutati dalla Beneamata c’è anche quello di Francesco Pio Esposito, inserito nella rosa per il Mondiale per Club dal tecnico rumeno assieme al fratello Sebastiano. Nella scorsa stagione Francesco Pio Esposito ha vestito la maglia dello Spezia, mettendo a segno 19 reti in 40 presenze tra regular season e playoff.

L’annata si è conclusa con una grande amarezza, vista la sconfitta dello Spezia nella finale playoff contro la Cremonese. Tuttavia le tante reti realizzate da Esposito stanno spingendo l’Inter a prendere in seria considerazione la possibilità di dare una chance al classe 2005. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport 24, fa presente come il bomber di Castellammare di Stabia sia uno dei giovani italiani più promettenti, sottolineando poi come l’Inter abbia certamente bisogno di ringiovanire il proprio organico.

“Chivu lo valuterà molto bene – le parole di Marchetti a Sky – L’Inter ha bisogno di abbassare l’età media, Pio ha tutte le carte in regola per giocarsi le sue carte in nerazzurro”.