Le prossime settimane di agosto possono essere assolutamente decisive per l’Inter, che può davvero ultimare i colpi mancanti.

L’Inter, ad agosto, come molti altri club si prepara ad affondare gli ultimi colpi in entrata. I nerazzurri, chiamati ad archiviare la stagione passata e concentrarsi verso nuovi obiettivi calcistici, non hanno ancora terminato di lavorare sulle entrate e sulle uscite.

Ci sono ancora diverse situazioni da sistemare per far sì che l’allenatore Cristian Chivu e il suo staff possano effettivamente puntare a ogni competizione senza paura e con il piglio giusto. Ragion per cui, attraverso una cessione importante potrebbe arrivare nelle prossime settimane un acquisto altrettanto importante.

Il principale sacrificato potrebbe essere Benjamin Pavard, non così sicuro di rimanere a Milano a lungo, e anche il sostituto sarebbe stato finalmente individuato. In questo caso, non parliamo della giovane stella del Parma, Giovanni Leoni.

Addio a Pavard, chi arriva al suo posto: non parliamo di Leoni

Benjamin Pavard potrebbe lasciare l’Inter nell’immediato futuro. Questo perché non sarebbe incedibile come una volta, e anche perché le evoluzioni di mercato che si aggirano attorno all’Inter meritano ben più di una considerazione. Il PSG, ad esempio, ha preso Zabarnyii dal Bournemouth per 65 milioni di euro. Il club inglese, che milita in Premier League, adesso potrebbe provare ad acquistare uno fra Pavard e Bisseck. Qualora uno dei due difensori centrali lasciasse Milano, l’Inter si fionderebbe su De Winter del Genoa.

Questo perché è più facile da acquistare rispetto a Giovanni Leoni del Parma. Tuttavia, è più semplice che sia Bisseck a rimanere rispetto a Pavard, visto e considerato il fatto che il giocatore tedesco piace molto a Chivu. Inoltre, è un calciatore anche più futuribile in confronto al francese ex Bayern Monaco. Il Bournemouth non è l’unico club disposto sinceramente a puntare su uno dei due difensori, che all’esterno hanno non pcoo mercato. Dal canto suo, i nerazzurri hanno la chiara intenzione di sfoltire la rosa e renderla ancora più competitiva rispetto al passato.

La scorsa stagione è stata davvero difficile per il club, che non è riuscito neanche a conquistare un trofeo all’ultimo anno di Simone Inzaghi da allenatore all’Inter, tuttavia le possibilità per invertire un trend che può legittimamente preoccupare ci sono davvero tutte quante. Vedremo se dal mercato arriveranno sviluppo di un certo tipo, e soprattuto se Marotta e colleghi riusciranno ad accontentare Chivu in ogni sua richiesta. In modo tale da rilanciare una squadra che ha sicuramente accusato il colpo nel 2024/25.