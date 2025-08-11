Napoli e Milan continuano spedite verso la costruzione di una rosa ben solida, ma i rossoneri sono alla ricerca di soldi e Conte sembra pronto a risolvere la situazione.

Dopo il Napoli, forse nessun altro club in Serie A ha messo in piedi una campagna acquisti così mirata e ambiziosa come il Milan. I rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, hanno già portato a casa innesti di spessore come Jashari e Ricci, rinforzando il centrocampo con qualità e quantità. Ma ogni investimento ha un prezzo, e ora la società è entrata nella cosiddetta “fase due” del mercato: quella delle cessioni strategiche per fare cassa e poter completare la rosa prima dell’esordio ufficiale in campionato, fissato per il 24 agosto contro la Cremonese. L’operazione più vicina alla conclusione è quella che porterà Malick Thiaw al Newcastle. Manca ancora l’ufficialità, ma l’accordo di massima è già stato raggiunto: circa 40 milioni di euro in arrivo nelle casse del club di via Aldo Rossi. Una plusvalenza importante, certo, ma non sufficiente. Il Milan ha ancora bisogno di almeno un difensore e un attaccante per chiudere il cerchio e offrire a Allegri una squadra pronta per affrontare tutte le competizioni.

Tra le possibili fonti di incasso c’è anche un’altra pedina dal valore importante: Yunus Musah. Il centrocampista americano, arrivato un anno fa dal Valencia, è stato accostato negli ultimi giorni al Nottingham Forest. Un interesse reale, ma che al momento non sembra poggiare su basi così solide da far pensare a una chiusura imminente. La sensazione è che la dirigenza rossonera stia aspettando la mossa giusta per trasformare un interesse in una trattativa concreta, soprattutto se questo può significare liberare risorse preziose per un grande colpo in attacco. Allegri però può tirare un sospiro di sollievo, perché ci pensa Conte a risolvere la questione.

Napoli su Musah: la chiave per il colpo Hojlund

Mentre il Nottingham Forest sembra ancora in fase di valutazione, il vero aiuto per il Milan arriva dal Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri hanno messo Musah in cima alla lista dei desideri e sarebbero pronti a spingersi fino a 25 milioni di euro, cifra che con i bonus potrebbe toccare quota 30, secondo Alfredo Pedullà. Un’offerta che farebbe vacillare la dirigenza rossonera, anche perché andrebbe a coprire praticamente la somma necessaria per dare l’assalto a Rasmus Hojlund del Manchester United.

L’attaccante danese, dopo l’arrivo di Benjamin Sesko ai Red Devils, si ritrova con meno spazio a disposizione e da Manchester sarebbero disposti a valutare una cessione, anche in prestito con obbligo o diritto di riscatto. L’operazione potrebbe chiudersi attorno ai 35 milioni, una cifra importante ma non proibitiva, soprattutto se finanziata dalla vendita di Musah. Per il Milan, portare a casa Hojlund significherebbe dare a Allegri un attaccante giovane, fisico e già esperto di Premier League, perfetto per alternarsi con i titolari e garantire profondità alla manovra offensiva. Ma tutto, inevitabilmente, passa dal mercato in uscita: senza la cessione giusta, il colpo in attacco rischia di restare soltanto un sogno.