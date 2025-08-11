Il Napoli sta lavorando un sacco in ottica mercato, come dimostra anche l’ultima decisione presa per la rescissione.

Il Napoli sta lavorando veramente tantissimo sul mercato. Non solo per quanto riguarda le entrate, dato che gli azzurri non soltanto hanno il compito di rendere più competitiva la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte, ma anche togliere elementi meno utili alla causa per quanto riguarda il club è di fondamentale importanza.

Proprio per questo, questa estate c’è stato un lavoro importante fatto. Anche nelle ultime ore, in cui ha avuto luogo una rescissione da parte dei partenopei e di un giocatore in particolare, è stato dimostrato proprio il fatto che dalle parti di Napoli c’è chiaramente la volontà di apportare cambiamenti davvero importanti in ottica futuro della prima squadra e non solo. Detto questo, non ci resta altro da fare che capire nel dettaglio quali sono questi cambiamenti effettuati. Tutti i dettagli a riguardo nelle prossime righe.

Napoli, c’è la rescissione: tutti i dettagli

Sul social X, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha annunciato l’addio al Napoli di Matija Popovic. Il giocatore effettuerà la risoluzione con gli azzurri. Fabrizio Romano, inotlre, ha anche aggiunto ulteriori dettagli sull’evoluzione del rapporto – che possiamo definire anche passato – fra le parti. Il giocatore lascia il Napoli con effetto immediato per trasferirsi al Partizan Belgrado. C’è l’accordo fra i club per il trasferimento a parametro zero e la futura percentuale di riscatto di Popovic.

Ricordiamo che il calciatore serbo classe 2006, di ruolo trequartista, è stato molto vicino ad approdare al Milan nel gennaio 2024. La trattativa sembrava destinata alla fumata bianca, e invece si è conclusa con un dietrofont improvviso dei rossoneri. Dopo quasi due anni da quella telenovela di mercato, il Napoli ha lasciato andare il calciatore a zero al Partizan Belgrado, quindi è assolutamente normale che se ne parli ancora oggi. Dopo quella trattativa andata in malora, Popovic si è trasferito al Monza, dal quale è passato a parametro zero.

Si è trattato di un’operazione strategica, che mirava a far crescere il giocatore in un ambiente ideale e meno soggetto alle pressioni dei top club, e poi sarebbe dovuto arrivare definitivamente al Napoli. E così in effetti è stato, tant’è vero che nella stagione 2024/25 ha giocato con la Primavera del Napoli. In questo modo ha ritrovato fiducia e mostrato le sue qualità, facendosi notare dagli addetti ai lavori. La piega presa di recente, però, lo porta a lasciare l’Italia e accettare una nuova avventura all’estero. E a quanto sembra, a farlo con effetto immediato, rescindendo il suo attuale contratto.