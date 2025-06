Inter, trattativa segreta per il centrocampo di Cristian Chivu: si lavora sottotraccia per un possibile scambio

L’Inter sta lavorando sottotraccia per preparare un’estate di grandi cambiamenti in mediana, nel pieno rispetto della nuova era targata Cristian Chivu. La partenza di Calhanoglu pone la società a fare valutazioni profonde. Dopo aver acquisito due giocatori fino a questo momento, Luis Henrique e Sucic, la società nerazzurra è pronta a dare una svolta decisa al reparto di centrocampo, e non solo, soprattutto in vista di possibili partenze importanti.

Uno dei nodi più caldi riguarda Hakan Calhanoglu, il centrocampista turco che da tempo manifesta il desiderio di tornare in Turchia. Il Galatasaray, club della sua città natale e di cui è tifoso sin da bambino, ha messo gli occhi sul numero 20 nerazzurro che vorrebbe tra le proprie fila a partire dalla prossima stagione.

Le pressioni del club turco stanno spingendo l’Inter a valutare con attenzione ogni possibile scenario. L’agente del giocatore, Gordon Stipic, ha recentemente fatto un viaggio a Istanbul proprio per sondare il terreno e capire se la proposta dei giallorossi possa concretizzarsi a breve.

Nonostante non ci siano ancora contatti ufficiali tra le due società, la dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, non intende farsi trovare impreparata. Nel caso in cui Calhanoglu dovesse davvero partire, è già allo studio un piano per sostituirlo prontamente, con nomi di alto profilo che circolano in ambienti vicini al club.

Trattativa segreta tra Inter e Lazio: Nicolò Rovella per il post Calhanoglu

Tra le opzioni più accreditate spicca quella di Nicolò Rovella, giovane centrocampista della Lazio che potrebbe essere inserito in un’operazione di scambio con Davide Frattesi, altro talento nerazzurro finito nel mirino biancoceleste. La trattativa, al momento, procede in modo molto riservato, per evitare di alimentare speculazioni eccessive.

“Se il mal di pancia del turco dovesse continuare? Circolano i nomi dei possibili sostituti, in particolare quello di Nicolò Rovella. Si parla di un clamoroso scambio con Davide Frattesi, a cui Inter e Lazio starebbero lavorando a fari spenti“, sottolinea il Il Giorno, indiscrezione che induce a pensare che sia attiva una trattativa segreta tra le due società.

Dal canto suo, la Lazio, attraverso il direttore sportivo Angelo Fabiani, ha ribadito la volontà di non mettere in vendita i suoi giocatori di maggior spessore. Rovella però è legato a una clausola rescissoria, unica chance per le pretendenti del centrocampista laziale. Questa clausola rende numero 6 biancoceleste un investimento interessante per chiunque voglia puntare su un giovane di prospettiva.

Il mercato estivo dell’Inter dunque si preannuncia movimentato e ricco di sorprese, con Marotta e Ausilio pronti a muoversi “a fari spenti”, evitando clamori inutili e puntando su strategie mirate per rinforzare una rosa che dovrà essere competitiva in Italia e in Europa. La possibile cessione di Calhanoglu e l’arrivo di un sostituto giovane e talentuoso come Rovella potrebbero rappresentare la svolta decisiva per il centrocampo nerazzurro nella stagione 2025-26.