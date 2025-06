L’ipotesi Milan per Moise Kean potrebbe già tramontare: un club è pronto a pagare la clausola da 52 milioni di euro per l’attaccante viola.

La stagione 2024/2025 ha celebrato Mateo Retegui come nuovo re nella classifica marcatori con 25 reti. Dietro l’atalantino si è piazzato Moise Kean, protagonista in maglia viola con 19 gol. Un rendimento, quello dell’ex Juve, che ha sorpreso un po’ tutti: le stagioni in bianconero non erano mai state così esaltanti in termini realizzativi.

Addirittura nell’annata precedente al suo sbarco a Firenze il classe 2000 aveva concluso con zero gol segnati in 20 presenze. Anche per questo motivo la decisione del club del presidente Commisso di puntare su di lui aveva fatto storcere non poco il naso ai tifosi fiorentini. Tutti però hanno dovuto ricredersi: Kean è stato certamente uno dei più positivi con i suoi 25 gol e 3 assist tra campionato e coppe.

La Fiorentina, che dovrebbe ufficializzare Pioli come nuovo tecnico dai primi di luglio, vuole ripartire da Moise Kean ma la grande stagione dell’attaccante italiano ha attirato l’attenzione di molti club, sia italiani che esteri. Come riportato da Violanews.com l’ex bianconero è molto stimato in Premier League, anche se finora non è arrivata nessuna offerta concreta dalle squadre inglesi.

Kean-Milan: clausola pagata, il bomber vola in Arabia

Nei giorni scorsi è avanzata prepotentemente anche la candidatura del Milan, alla ricerca di un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha già fatto sapere quali sono le sue preferenze: il preferito è Dusan Vlahovic, ma se proprio non si riuscisse ad arrivare al bomber serbo (specialmente per l’ingaggio troppo elevato) il piano B risponderebbe proprio al nome di Kean.

Il centravanti azzurro è stato lanciato in prima squadra proprio da Allegri quando aveva solo 17 anni, dimostrando subito di avere delle qualità importanti. ‘Acciughina’ farebbe di tutto per riaverlo di nuovo a disposizione ma le ultime voci che arrivano dall’Arabia Saudita sembrano complicare non poco i piani del Milan.

Un club della Saudi Pro League, sempre stando a quanto affermato da Violanews.com, sarebbe pronto a pagare la clausola da 52 milioni di euro presente nel contratto del giocatore (valida per tutte le squadre, comprese quelle di Serie A) e offrire al bomber uno stipendio da favola. Rocco Commisso è determinato a convincere Kean a rimanere a Firenze ma di fronte a una proposta di questo tipo – si parla di un ingaggio a doppia cifra – l’attaccante potrebbe cedere.