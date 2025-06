La Juventus continua a lavorare per arrivare a Victor Osimhen: c’è la tripla cessione che finanzia l’acquisto del nigeriano

Un chiodo fisso, un pensiero costate, un nome che non si toglie più dalla testa: è Victor Osimhen il grande obiettivo di mercato della Juventus. Lo era con Cristiano Giuntoli alla guida dell’area sportiva, lo è ora che al vertice della società sono arrivati Damien Comolli e Giorgio Chiellini, lo sarà anche quando saranno nominati il nuovo direttore sportivo e il nuovo direttore tecnico.

L’attaccante di proprietà del Napoli è stato individuato come il profilo ideale per fare il salto di qualità dal club bianconero ed allora non c’è giorno che dalle parti della Continassa non sia fatto il suo nome. Come arrivare ad Osimhen? L’interrogativo parte da due presupposti importanti: il primo è che trattare con Aurelio De Laurentiis non sarà semplice e servirà molta capacità di negoziazione per convincere il patron del Napoli a cedere il bomber proprio alla Vecchia Signora. Il secondo è diretta conseguenza del primo: gli argomenti migliori sono economici e a Torino sanno che dovranno superare la clausola valida per l’estero da 75 milioni per poter avere qualche speranza.

Già, neanche a dirlo è una questione di soldi ed allora la prima cosa da fare è racimolare quelli che servono per fare una proposta importante, così elevata da far cadere in tentazione De Laurentiis. Una proposta che potrebbe essere agevolata da tre cessioni.

Juventus, le tre cessioni per arrivare ad Osimhen

Tre cessioni importanti per fare cassa ed avere la liquidità necessaria per presentarsi al Napoli con argomenti convincenti per prendersi Osimhen.

Lo spiega Claudio Raimondi su SportMediaset, raccontando del piano della Juventus per racimolare il gruzzeletto da investire nel nigeriano. Tre cessioni e anche di un certo livello: si parte da Vlahovic, in scadenza nel 2026, che i bianconeri sono pronti a cedere al miglior offerente. Valutazione tra i 30 e i 40 milioni, ma offerte che finora tardano ad arrivare.

Poi c’è Douglas Luiz, pagato quasi 50 milioni lo scorso anno, con una valutazione crollata dopo un anno flop: si spera di portare a casa una cifra intorno ai 30 milioni, contando sul bel ricordo che hanno in Premier League di lui. Sempre dalla Premier è arrivato (e forse farà ritorno) anche Kelly: acquistato a gennaio, con un’operazione complessiva sui 20 milioni, è già finito sul mercato e la sua cessione potrebbe servire per aumentare il budget per Osimhen.

Serve una cifra simile a quella spesa per poter immaginare un suo addio. Tre cessioni, un totale che potrebbe toccare i 90 milioni, probabilmente qualcosina in meno. Sufficienti a presentarsi al Napoli per l’assalto all’attaccante, ma chissà se abbastanza per avere il sì di De Laurentiis. Una risposta che arriverà soltanto nelle prossime settimane: quelle che a Torino trascorreranno con un chiodo fisso in testa, Victor Osimhen.