Colpo a sorpresa del Milan: l’intermediario avvistato in sede, beffata l’Inter nella corsa al rinforzo in difesa

Il centrocampo non è l’unico reparto che il Milan è chiamato a rinforzare: l’uscita di Tijjani Reijnders ha permesso sì ai rossoneri di avere i fondi necessari per l’acquisto di nuovi innesti, ma allo stesso tempo Massimiliano Allegri si ritrova una con un reparto più scarno in qualità e quantità. Tuttavia non è l’unico problema a cui dovrà far fronte Igli Tare. Il nuovo direttore sportivo di Milanello è chiamato a proseguire la profonda rivoluzione in rosa anche nel reparto arretrato.

In difesa, uno dei nodi principali riguarda la situazione degli esterni bassi: la società starebbe infatti valutando un possibile rimpasto totale sulle fasce, con l’obiettivo di rinnovare profondamente il reparto. Al centro delle attenzioni c’è soprattutto il caso Theo Hernandez: il dialogo per il rinnovo si è di fatto interrotto da tempo e, al momento, non sono arrivate offerte gradite al giocatore per una cessione. L’unica proposta concreta, quella dell’Al-Hilal, è già stata rifiutata dal terzino francese.

Ma quello degli esterni non è l’unico tema che tiene impegnata la dirigenza rossonera: restano dubbi anche sui centrali difensivi. Al momento, l’unica certezza è rappresentata dalla permanenza di Matteo Gabbia. Proprio per questo il Milan ha iniziato a guardarsi intorno, individuando un profilo che piace anche al Napoli: si tratta di Trevoh Chalobah, centrale del Chelsea in uscita dal club londinese.

A Milano è derby per Chalobah: il Milan soffia all’Inter l’innesto difensivo

Non solo sul campo, Milan e Inter potrebbero sfidarsi anche per un obiettivo di mercato comune. Oltre ai rossoneri e ai partenopei, anche la società meneghina era da tempo sulle tracce del centrale dei Blues, classe 1999, considerato un profilo ideale per rinforzare la difesa di Cristian Chivu. Non rientrando più nei piani del club inglese, Chalobah è in partenza dal Chelsea già nei prossimi mesi e, dato il forte interesse delle big italiane, potrebbe proprio approdare in Serie A.

Nonostante il difensore inglese fosse stato a lungo tempo accostato all’Inter, sembrerebbe invece che il Milan possa riuscire a superare la concorrenza della storica avversaria.

Secondo quanto riportato da Pianeta Milan, Busardò, uno degli intermediari di Chalobah, ha fatto visita alla sede principale del club di Milanello ed è difficile non pensare che si sia parlato anche del centrale destinato a lasciare il Chelsea in estate. Al momento non è stata avviata alcuna operazione, e si tratta solo di un’ipotesi di mercato, ma l’incontro con Busardò fa di certo ben sperare al Milan di Allegri.