La Juventus sta provando a cedere Dusan Vlahovic ma non è così semplice: il Milan vuole andare per le lunghe, ecco perché.

Solo venti minuti per Dusan Vlahovic nel match stravinto dalla Juventus per 5-0 sull’Al-Ain. L’esordio dei bianconeri nel Mondiale per Club è stato molto positivo: Tudor ha scelto di puntare dal primo minuto su Randal Kolo Muani, che lo ha ripagato con una doppietta e una partita di grande livello. L’impressione è che l’allenatore croato, nonostante abbia spesso utilizzato parole di grande elogio nei suoi confronti, ritenga l’attaccante serbo non più di un’alternativa.

Uno scenario che non fa altro che aumentare la probabilità che Vlahovic lasci la Juventus nelle prossime settimane. La stagione appena conclusa non è stata affatto esaltante per l’ex viola: in più c’è un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio ormai da 12 milioni di euro a stagione che il club torinese non sembra più disposto a sostenere.

Al momento, però, non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale alla Continassa. La Juve continua a chiedere tra i 30 e i 35 milioni di euro per lasciar partire il suo bomber: una cifra che spaventa un po’ le pretendenti, tenendo sempre presente l’oneroso stipendio del 25enne di Belgrado. Tuttavia più di qualcosa si sta muovendo.

Vlahovic intrappola la Juve: la mossa del Milan

Non all’estero, dove pure Vlahovic ha parecchi club che lo stimano (specialmente in Premier League), ma in Italia: stando agli ultimi rumors, infatti, Napoli e Milan sono le squadre più interessate a Dusan. I rossoneri appaiono in vantaggio e il motivo è soltanto uno: Massimiliano Allegri. Molto spesso in passato si è parlato di un presunto feeling mai nato tra il tecnico livornese e Vlahovic. La realtà sembra essere ben diversa: proprio Allegri sta facendo pressing alla dirigenza del Milan per riavere di nuovo a disposizione il bomber serbo.

Il club di via Aldo Rossi ci sta provando ma la situazione non è così semplice: i costi per portare Vlahovic a Milanello sono a dir poco elevati. Come accennato, oltre al prezzo del cartellino bisogna infatti tenere conto dello stipendio dello juventino: Vlahovic è disposto a scendere al massimo a 8,5 milioni di euro all’anno, chiedendo però un triennale.

In casa Milan sanno bene che un ingaggio di questa portata è fuori budget ed è per questo che al momento la trattativa è in stand-by. Il Diavolo ha deciso di far andare la cosa per le lunghe: se nessun club si presenterà alla sua porta e Tudor continuerà a considerarlo una riserva l’ex attaccante della Fiorentina potrebbe anche decidere di accettare uno stipendio più basso e indossare così la maglia rossonera.