Cercato dalla Roma di Gasperini, è finito nel mirino anche della Juventus che è pronta al blitz per battere i giallorossi

Intrecci di nomi, obiettivi che si incrociano, ‘vendette’ da servire sulla tavola del calciomercato. L’estate non è ancora iniziata, ma per il mercato la temperatura è già bollente: i primi fuochi d’artificio già ci sono stati, con l’arrivo di de Bruyne al Napoli, altri ancora ce ne saranno perché le big sono pronte a fare fiamme e fuoco per costruire squadre in grado di scippare lo scudetto proprio agli azzurri.

Come la Juventus, ad esempio, che sta disputando il Mondiale per club ed intanto lavora alla rosa che sarà: Tudor ha chiesto tre acquisti top per una squadra competitiva, ma sa che dietro ai titolari dovranno esserci alternative in grado di far valere la loro presenza. Ed è per questo che Comolli sta lavorando anche per profili non di primissimo livello.

L’ultimo nome per l’attacco è quello di Emanuel Emegha, classe 2003, centravanti dello Strasburgo, squadra con la quale lo scorso anno ha realizzato 14 gol e fornito tre assist. Un bottino che ha acceso su di lui i riflettori della Serie A: non solo la Juventus sulle sue tracce, ma anche Genoa e Roma hanno preso informazioni, entrambe bisognose di un attaccante per la prossima annata.

Calciomercato Juventus, sfida a Gasperini per Emegha

Proprio quella Roma che Gasperini ha scelto, preferendola alla Juventus che pure lo aveva contattato per affidargli la panchina, ora saldamente nelle mani di Tudor.

Prima della conferma ufficiale del tecnico croato il club bianconero aveva avuto un approccio con l’ex allenatore dell’Atalanta che ha preferito – come da lui stesso dichiarato nella presentazione alla Roma – sposare la causa giallorossa. Ora le strade di Juve e Roma tornano ad incrociarsi, questa volta per un attaccante: Emegha piace ad entrambe, ma soltanto una potrà prenderlo, arrivando all’accordo con lo Strasburgo che parte da una valutazione di 25 milioni.

Per i bianconeri la possibilità di vendetta immediata ai danni di Gasperini con Emegha che può diventare l’attaccante di scorta della squadra di Tudor. Per la maglia da titolare, infatti, la società piemontese è alla ricerca di un bomber di livello internazionale: Gyokeres e Osimhen i preferiti, anche se per entrambi la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice, con un esborso economico non inferiore agli 80 milioni e una concorrenza agguerrita da superare. Come quella della Roma per Emegha: l’incrocio che per la Juve può trasformarsi in vendetta.