Davide Frattesi verso l’addio all’Inter: il centrocampista riflette sul futuro. Forte interesse di top club europei per il regista romano

Il debutto dell’Inter di Cristian Chivu al Mondiale per Club non è stato brillante: i nerazzurri si sono dovuti accontentare di un solo punto conquistato contro i messicani del Monterrey. L’avventura dei meneghini negli States inizia con un pareggio, 1-1: le troppe occasioni sprecate hanno pesato sul risultato finale. Le scorie della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain non sono ancora un lontano ricordo, e riecheggiano ancora nelle menti dei giocatori.

La nuova competizione targata FIFA è solo all’inizio, ma il club guidato da Beppe Marotta è in fase di valutazione sulle manovre di mercato in arrivo, soprattutto sul fronte delle operazioni in uscita. L’Inter non ha intenzione di smantellare la rosa, ma sicuramente apporterà qualche modifica nei reparti che ne avranno maggior bisogno. Tra i principali nodi in uscita, resta da definire il futuro di Davide Frattesi.

Davide Frattesi, reduce dalla pesantissima debacle contro il PSG sembra avere le idee chiare sul suo futuro: lasciare l’Inter e approdare in una nuova destinazione. Nonostante un’annata positiva a livello di prestazioni, culminata con il gol decisivo contro il Barcellona in semifinale di Champions League, il centrocampista italiano si è detto deluso dal suo impiego non continuativo, e vorrebbe più spazio nel progetto interista, motivo per cui avrebbe chiesto al proprio entourage di valutare un trasferimento già nell’estate 2025.

Il Manchester United punta Frattesi dell’Inter

Stando a quanto raccolto da TeamTalk, nella corsa per accalappiarsi il centrocampista ex Sassuolo, dopo Napoli e Atletico Madrid, è subentrato anche il Manchester United. La volontà del centrocampista romano sembrerebbe quella di rimanere in Serie A, ma il suo talento non è passato inosservato nemmeno all’estero. Soprattutto lo United di Ruben Amorim ha iniziato a osservare con interesse il regista nerazzurro.

Frattesi, acquistato dal Sassuolo con la la formula del prestito con obbligo di riscatto, ha collezionato 89 presenze totali con l’Inter, mettendo a referto 15 gol e 9 assist. Nella stagione 2024-25 ha messo a referto 7 gol e 2 assist in 47 presenze, un impiego però non continuativo che ha spinto la mezzala a guardarsi intorno in cerca di nuove opportunità.

L’Inter, pur non mettendolo ufficialmente sul mercato, è disposta ad ascoltare offerte a partire da 35 milioni di euro. Il centrocampista nerazzurro è entrato nei radar del club di Manchester anche se un innesto a centrocampo non è al momento al priorità del club, che invece mira a rinforzare la rosa sul fronte offensivo con Mbeumo, in grado di ricoprire più ruoli, e con Viktor Gyokeres e Hugo Ekitike come centravanti.