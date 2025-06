Dopo molti giorni di attesa è giunta l’ufficialità dal club: il nuovo progetto tecnico ora può partire con Inzaghi

È arrivata l’ufficialità. Dopo l’esperienza a Pisa con cui ha conquistato la storica promozione nella massima serie, Pippo Inzaghi ha scelto di restare in Serie B e approdare al Palermo. Un nuovo capitolo per il club siciliano, nel segno dell’entusiasmo e dell’esperienza di uno degli attaccanti più iconici della storia del calcio italiano. Con il club rosanero il tecnico piacentino ha l’obiettivo di riportare il Palermo nuovamente in Serie A, operazione già compiuta con i pisani.

Con un video emozionante e carico di immagini iconiche, il Palermo ha ufficializzato l’arrivo di Filippo Inzaghi sulla propria panchina. Il club rosanero ha condiviso sui propri canali social un filmato che ripercorre le gesta del leggendario “SuperPippo”, accompagnato dalla voce dello stesso tecnico che, con tono ispirato, pronuncia: “Il momento giusto esiste. Accorgersi del suo arrivo è un talento prezioso.”

Una scelta carismatica e ambiziosa quella del Palermo, che ha annunciato l’ingaggio di Inzaghi anche tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: “Il Palermo comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Filippo Inzaghi. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club rosanero con un contratto pluriennale. A Inzaghi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, conclude il comunicato.

Classe 1973, campione del mondo nel 2006, Inzaghi torna così protagonista nel panorama calcistico italiano dopo le recenti esperienze in Serie A con Salernitana e Benevento, e in B con Pisa e Reggina. Con lui, il Palermo punta a rafforzare il proprio progetto sportivo e rilanciare le ambizioni in vista della prossima stagione per riportare il club ai massimi livelli del calcio italiano. L’obiettivo dichiarato è chiaro: centrare la promozione in Serie A, categoria che manca al Palermo dalla stagione 2016/17.

A supportare Filippo Inzaghi nella sua nuova avventura sulla panchina del Palermo ci sarà uno staff tecnico di fiducia. Il ruolo di viceallenatore sarà affidato a Maurizio D’Angelo, collaboratore storico di Inzaghi, mentre la preparazione atletica sarà curata da Luca Alimonta e Daniele Cominotti, entrambi con una solida esperienza nel settore.

L’analisi tattica e statistica sarà invece nelle mani di Simone Baggio, match analyst, pronto a fornire tutti i dati utili per affrontare al meglio ogni sfida. A occuparsi dei portieri sarà Federico Orlandi, allenatore specializzato nel ruolo, mentre tra i collaboratori tecnici figura anche Evans Soligo. Uno staff completo, affiatato e ambizioso, pronto a gettare le basi per un progetto solido e vincente.