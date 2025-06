L’intreccio di mercato tra Juventus e Inter porta denaro fresco nelle casse nerazzurre: ecco quanto sono pronti a spendere i bianconeri.

Inter e Juve andranno al Mondiale per Club con poche novità rispetto alla stagione appena conclusa. I nerazzurri potranno contare su due aggiunte, Luis Henrique e Petar Sucic, mentre la Juve può esultare per il ritorno di Gleison Bremer dopo il grave infortunio al crociato. L’impressione è che i due club saranno comunque grandi protagonisti sul mercato nelle prossime settimane e non sono da escludere battaglie per obiettivi comuni.

Al tempo stesso qualche indiscrezione parla di un possibile assalto da parte di una delle due rivali a qualche gioiello dell’altra. Nulla di così strano: già in passato abbiamo assistito a cambi di casacca tra Inter e Juventus e non è detto che la cosa non possa ripetersi. Stavolta è la Vecchia Signora a muoversi per un talento della Beneamata, che ha già provveduto a fissare il prezzo.

Comolli e Chiellini stanno infatti ragionando su come rinforzare il centrocampo bianconero. L’idea è quella di regalare a Igor Tudor un elemento in grado di garantire qualità, quantità e anche un certo numero di gol. Il profilo più gradito alla dirigenza juventina è quello di Davide Frattesi, che la Juve ha già seguito un paio d’anni fa prima che il giocatore decidesse di accasarsi all’Inter.

Doppio colpo Juve: 80 milioni sul piatto, l’Inter incassa

I nerazzurri ritengono Frattesi un giocatore importante e l’ex Sassuolo ha saputo spesso ripagare la fiducia di Simone Inzaghi, sia da titolare che da subentrato: otto gol nella sua prima stagione interista tra campionato e coppe, sette in quella scorsa. Con l’addio del tecnico piacentino, che ha messo fine alla sua esperienza all’Inter per diventare il nuovo allenatore dell’Al-Hilal, la permanenza di Frattesi alla Pinetina non è più così scontata.

Alla Juve potrebbe trovare più spazio e per questo l’ipotesi del trasferimento a Torino è da tenere in considerazione. L’Inter però è stata chiara: servono almeno 35 milioni (più bonus) per lasciarlo partire. La Juventus deve quindi fare molta attenzione alla spesa: i bianconeri vogliono anche Santiago Castro, attaccante del Bologna seguito molto attentamente anche dall’Inter, ma anche in questo caso la valutazione non scende sotto i 40 milioni di euro.

In tutto il club torinese deve mettere in conto un esborso intorno agli 80 milioni di euro per assicurarsi entrambi i giocatori. Una cifra a cui la Juve può arrivare con qualche cessione, come ad esempio quelle di Vlahovic e Cambiaso.