Fabrizio Romano ha parlato della scelta di Giovanni Leoni, richiesto da Inter, Juve e Milan: ecco dove giocherà il giovane difensore.

Tra i pezzi pregiati di questo calciomercato estivo c’è sicuramente Giovanni Leoni. Il 18enne difensore del Parma si è messo in luce nella seconda parte della scorsa stagione, grazie soprattutto a Cristian Chivu – subentrato a febbraio alla guida dei ducali al posto di Pecchia – che lo ha lanciato titolare. Leoni è stato grande protagonista nel girone di ritorno, sfoderando prestazioni maiuscole anche contro i top club e contribuendo pesantemente alla permanenza in Serie A dei gialloblu.

Il Parma aveva speso 4,8 milioni di euro (più 3,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita) per assicurarsi il classe 2006 dalla Sampdoria. Un investimento decisamente azzeccato, dato che ora Leoni vale molto di più: il Parma ha già fatto sapere a tutte le pretendenti – sia italiane che estere – che servono almeno 30 milioni di euro per portarsi via il gioiello cresciuto nel settore giovanile del Padova.

Non è un segreto che in prima fila per l’ex Samp ci sia proprio l’Inter. Chivu, come detto, gli ha dato fiducia dopo averne saggiato le eccellenti qualità: ora il tecnico rumeno sarebbe felicissimo di averlo a disposizione anche in questa sua nuova avventura in nerazzurro. Nei giorni scorsi Marotta e Ausilio hanno tessuto le lodi del giocatore ma hanno tenuto anche a precisare che è un giocatore del Parma e che in questo momento l’Inter ha altri obiettivi.

Ultim’ora: colpo Leoni, ormai la scelta è fatta

In più la concorrenza per il 18enne è molto fitta. Specialmente in Italia, dove Juventus e Milan sono entrambe pronte a mettere mano al portafogli pur di accaparrarsi quello che tutti considerano uno dei migliori prospetti difensivi d’Europa. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato proprio di Leoni in un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Secondo Romano c’è stato effettivamente un contatto tra Inter e Parma per il giovane difensore, ma lo stesso hanno fatto anche altri club: non solo Milan e Juve, precisa l’esperto di mercato, ma anche squadre estere. “Quando Marotta dice che l’Inter non ha fatto offerte, è la realtà – dice Romano – l’Inter si sta focalizzando sull’operazione Lookman, non ha fatto un’offerta reale per Leoni. Dopo Lookman capirà come può evolversi la situazione del difensore“.

Sempre Romano ha poi sottolineato che il club nerazzurro ha ottimi rapporti con il Parma: le parti hanno parlato “della valutazione economica definitiva“, ma al momento non si registrano passi avanti nella trattativa.