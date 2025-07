Incredibile ma vero, torna in Italia rescindendo il suo contratto: potrebbe firmare gratis con la Juventus.

Il calciomercato sa come essere effettivamente imprevedibile, specialmente d’estate, quando i club devono pensare a come muoversi per raggiungere i migliori traguardi possibili e immaginabili dal punto di vista della completezza della rosa. In particolare questa stagione, in Serie A il mercato diventerà di cruciale importanza.

Per impedire al Napoli di Antonio Conte di aprire un solco evidente con le altre squadre, le rivali cercheranno di lavorare nel miglior modo possibile.

A partire dalla Juventus, che forse è la squadra che viene dai momenti più difficili in assoluto negli ultimi anni, e che non conquista uno scudetto dal 2020. Proprio per questo, i bianconeri vogliono rialzare la china. Per farlo, hanno già puntato un colpo che potrebbe arrivare a parametro zero nelle prossime settimane: scopriamo di qualche giocatore stiamo parlando.

La Juve fiuta l’affare a zero: tutti i dettagli

La Juventus sta lavorando sul mercato per arrivare ai migliori calciatori possibili da aggiungere alla rosa a disposizione di Igor Tudor, e uno di questi sarebbe Franck Kessie. Il calciatore africano ex Milan, grande protagonista dell’ultimo scudetto rossonero, potrebbe lasciare l’Al-Ahli e tornare in Italia. Per farlo, però, dovrà rescindere il suo attuale contratto. Proprio su di lui sono puntati i riflettori in Italia, con la Juventus che ci pensa per un ritorno in Italia (ma stavolta a Torino) di un giocatore che ha grandissime qualità di inserimento, nel passaggio e nella corsa, oltre che dal punto di vista fisico.

Oltre alla Vecchia Signora, ben più di un pensiero pare avercelo fatto anche la Fiorentina. Difficile invece un ritorno al Milan, anche perché il club allenato da Massimiliano Allergri ha ben altre idee e priorità in questo preciso momento storico. In ogni caso, Kessie attualmente guadagna 14 milioni di euro netti a stagione. Qualora lasciasse l’Arabia, è chiaro che dovrebbe ridimensionare non poco il suo stipendio.

Considerando un probabile arrivo a parametro zero, la Juventus potrebbe anche offrire un ingaggio al rialzo, ma comunque decisamente distante da quanto viene attualmente comminato a Kessie da parte dell’Al-Ahli. Staremo a vedere se Comolli e colleghi vorranno affondare il colpo su un potenziale rinforzo a centrocampo, che negli ultimi anni è stato chiaramente il punto debole della Vecchia Signora. Kessie regalerebbe fisicità e intelligenza tattica a una mediana che ha spesso sofferto di questo genere di problematiche nelle ultime stagioni.