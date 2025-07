La Juve non si ferma e prepara l’assalto al nuovo centravanti: dalla Premier arriva un’apertura importante.

In casa Juventus il mercato è più vivo che mai, anche se la questione legata a Dusan Vlahovic continua a bloccare una parte delle strategie. Il centravanti serbo, reduce da una stagione fatta di alti e bassi, è al centro di mille voci ma nessuna trattativa concreta.

Il Milan ci pensa, qualche timido sondaggio è arrivato anche dall’estero, però al momento nulla che possa sbloccare la situazione. E allora, mentre si attende un segnale chiaro, la dirigenza bianconera ha deciso di non restare con le mani in mano. Il piano per rinforzare l’attacco va avanti, e da qualche ora ha preso una piega ben precisa.

Colpo Juve: arriva dal Liverpool

Dalla Premier League è arrivato un sì che potrebbe cambiare le carte in tavola. La Juventus ha individuato in Darwin Núñez uno dei profili più interessanti da portare a Torino in questa sessione estiva. Il centravanti uruguaiano, classe 1999, è reduce da una stagione complicata al Liverpool, dove tra rotazioni, infortuni e qualche prestazione sotto tono non è riuscito a esplodere come ci si aspettava. Nonostante questo, il talento e le potenzialità non sono mai stati messi in discussione, e proprio per questo il club inglese continua a valutarlo parecchio: si parla di una cifra attorno ai 60-65 milioni di euro.

Una valutazione che la Juve, ad oggi, non può permettersi di soddisfare con un pagamento immediato. Però qualcosa si muove. Il Liverpool, consapevole che una cessione a titolo definitivo non è facile da chiudere alle condizioni attuali, ha aperto all’ipotesi di un prestito. Una formula con diritto di riscatto, che consentirebbe alla Juventus di prendere tempo, inserire il giocatore nei propri meccanismi e decidere con calma se investire la cifra prevista. Un’operazione complessa, certo, ma che ora è concreta. E la Juventus si è mossa, con determinazione.

Senza ombra di dubbio, l’idea di vedere Darwin Núñez in Serie A è affascinante. È un attaccante moderno, fisico, generoso, capace di attaccare la profondità ma anche di giocare di sponda. In uno schema dinamico come quello che Tudor sta cercando di costruire, potrebbe diventare la punta di riferimento ideale. L’entourage del giocatore è già stato sondato, e l’impressione è che ci siano margini per lavorare. Ovviamente molto dipenderà da come si evolverà la questione Vlahovic, ma una cosa è certa: la Juventus non vuole farsi trovare impreparata.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’affare potrà decollare. Intanto, alla Continassa si respira ottimismo. La sensazione è che qualcosa stia davvero per succedere. E questa volta, non si tratta solo di voci.