L’affare Lookman rischia di assorbire troppe risorse dalle casse dell’Inter, così, per proseguire il mercato e regalare i colpi necessari a Chivu, Marotta potrebbe sacrificare Thuram.

Per continuare a crescere, l’Inter sa bene che non può permettersi di restare ferma. Il progetto targato Cristian Chivu ha bisogno di nuova linfa, soprattutto in alcuni reparti chiave. Il nome più caldo, ormai da settimane, è sempre lo stesso, il solito Ademola Lookman, osservato speciale della dirigenza nerazzurra. L’esterno dell’Atalanta è ritenuto il rinforzo ideale per alzare il tasso tecnico e garantire soluzioni offensive di spessore. Ma per portarlo a Milano serve un investimento importante. 50 milioni, e subito, senza contropartite o formule intricate. Nessuno sconto, solo cash. La domanda resta una: dopo Lookman con quali soldi si farà mercato? Ecco perché a Viale della Liberazione si lavora sotto traccia per trovare l’incastro perfetto. Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile cessione di Hakan Calhanoglu, con Galatasaray e Fenerbahce pronti a riportarlo in Turchia. Ma nessuno dei due club ha affondato il colpo, lasciando tutto in sospeso.

Resta allora viva un’altra opzione: Marcus Thuram. L’attaccante francese, arrivato a parametro zero, è uno dei gioielli della rosa nerazzurra. Il suo valore di mercato è lievitato in due soli anni grazie a prestazioni convincenti e a una grande versatilità tattica. È giovane, esplosivo e internazionale. Ed è finito nei radar di molti club di Premier League. In un mercato dove i margini di manovra si riducono, cedere Thuram potrebbe rappresentare la chiave per aprire più di una porta. Tra gli obiettivi concreti dell’Inter c’è anche Giovanni Leoni, difensore classe 2006 di proprietà del Parma. Il club emiliano lo valuta circa 40 milioni, una cifra importante per un prospetto così giovane, ma che Beppe Marotta è disposto a investire, convinto di avere tra le mani un nuovo predestinato. Ed è proprio per questo che serve un’operazione che consenta di risolvere due questioni in una sola mossa.

Thuram nel mirino del Manchester United: ecco Zirkzee più 40 milioni

Secondo fonti inglesi, è il Manchester United ad aver fatto il primo passo. I Red Devils sarebbero disposti a fare carte false per portare a Old Trafford Marcus Thuram, indicato da Ruben Amorim come il profilo perfetto per completare il nuovo reparto offensivo. Per arrivare all’attaccante francese, lo United avrebbe messo sul piatto una proposta allettante: il cartellino di Joshua Zirkzee, più un conguaglio da 40 milioni di euro. Un’offerta che, sulla carta, fa riflettere. Zirkzee, reduce da una stagione complicata in Inghilterra, ha però lasciato ottimi ricordi in Serie A con la maglia del Bologna, dove aveva mostrato tecnica, visione di gioco e grande senso del gol. Un attaccante ancora giovane, affamato di riscatto, e con un potenziale tutto da rilanciare.

Per Marotta, sarebbe una scommessa calcolata: l’Inter si ritroverebbe un attaccante già rodato nel campionato italiano, con margini di crescita, e al tempo stesso avrebbe immediatamente a disposizione i 40 milioni richiesti dal Parma per sbloccare l’affare Leoni. Uno scambio tecnico-economico che potrebbe dare all’Inter respiro finanziario e prospettiva tecnica, senza dover sacrificare troppi equilibri interni. Thuram, certo, rappresenta una pedina importante, ma in un sistema che privilegia rotazioni intelligenti e strategie di sostenibilità, un’operazione del genere avrebbe una logica solida. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma la suggestione si fa sempre più concreta. E se dalle parole si passerà ai fatti, Marotta potrebbe davvero portare a termine una doppia operazione che darebbe nuova forma al futuro nerazzurro.