Il Napoli continua a muoversi sul mercato: resta viva la pista che porta a un altro profilo della Juventus da regalare a Conte

Il mercato stupefacente del Napoli prosegue senza sosta. Dopo aver già piazzato sei colpi ufficiali — sette, se si considera anche il rientro dal prestito di Emanuele Rao dal Bari — il club guidato da Aurelio De Laurentiis continua a muoversi con decisione sul mercato. L’obiettivo è chiaro: fornire ad Antonio Conte un organico completo, competitivo in ogni reparto, capace non solo di imporsi in Serie A, ma anche di recitare un ruolo da protagonista in campo europeo.

Tra nomi altisonanti già arrivati — come Kevin De Bruyne, vero simbolo di ambizione e rilancio — e giovani di prospettiva, il Napoli prosegue il suo lavoro di rifondazione, non ancora terminato: la squadra partenopea ha infatti messo nel mirino un nuovo possibile rinforzo, questa volta guardando in casa Juventus.

Il Napoli guarda in casa Juventus: nei radar un innesto bianconero

Come ogni estate, il nome di Weston McKennie torna al centro delle incertezze bianconere. L’americano è ormai abituato a vivere la preseason con un piede dentro e uno fuori dal progetto tecnico, ma puntualmente riesce a conquistarsi spazio. Tuttavia, il centrocampista sembrerebbe finito nel mirino dei partenopei.

Quest’anno la Juventus non può permettersi di tergiversare la questione del centrocampista: la scadenza del contratto si avvicina. McKennie ha rinnovato fino a giugno 2026, il che significa che tra undici mesi potrebbe entrare nell’ultimo anno di contratto, avvicinandosi alla possibilità di liberarsi a zero. Uno scenario che il club bianconero vuole evitare a tutti i costi. Per questo la Juve è determinata a prendere una decisione entro questa sessione estiva: o un nuovo prolungamento, o la cessione immediata.

La valutazione attuale si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. In questo scenario si affaccia una nuova ipotesi tutta italiana: il Napoli. Il club partenopeo, protagonista fin qui del mercato italiano, è alla ricerca di un rinforzo duttile per la mediana, possibilmente in grado di alternarsi con Zambo Anguissa.

Secondo quanto riportato da Mario Fabbroni, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “McKennie Vice Anguissa? Potrebbe essere un giocatore duttile, ma il Napoli sta seguendo altri profili”. Il giornalista ha lasciato intendere che il nome sia gradito, ma che allo stesso tempo il club azzurro non avrebbe messo il centrocampista bianconero in cima alla lista delle priorità, valutando invece altri profili.

Ora la Juventus dovrà accelerare i tempi per trovare una sistemazione ufficiale a Weston McKennie, evitando di arrivare a fine mercato con un nodo ancora irrisolto.