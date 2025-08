L’Inter riparte con nuove idee e nuovi volti: il mercato comincia a muoversi, tra ambizione e pazienza. Prima il bomber poi Lookman.

Dopo la fine del ciclo targato Simone Inzaghi, dalle parti di Appiano Gentile si respira aria di cambiamento. Non una rivoluzione isterica, sia chiaro, ma una ricostruzione metodica. Serve restituire alla squadra nerazzurra quella fame che, soprattutto nell’ultima stagione, sembrava essersi affievolita.

E chi meglio di Cristian Chivu, reduce da un’ottima esperienza sulla panchina del Parma, per provare a rimettere insieme i pezzi? Non solo un tecnico preparato, ma uno che conosce perfettamente l’ambiente interista, le sue pressioni, le sue aspettative.

Inter: il colpo si fa

L’obiettivo è chiaro: mettere a disposizione del nuovo allenatore una rosa competitiva su più fronti. Serie A, Coppa Italia, Champions League — o comunque una coppa europea — non ci si può permettere di improvvisare. Ecco perché la dirigenza sta lavorando sotto traccia, senza proclami, ma con una tabella di marcia ben definita. I primi segnali iniziano ad arrivare, anche se, come spesso accade in questi casi, i nomi grossi sono quelli che si fanno attendere.

C’è il nome caldo, quello che già da settimane circola tra le pagine dei giornali sportivi e che, senza ombra di dubbio, rappresenterebbe un salto di qualità. Stiamo parlando di Ademola Lookman, l’esterno offensivo dell’Atalanta, autore di una stagione scintillante. L’Inter lo vuole, eccome se lo vuole, ma sa anche che a Bergamo prima devono sistemare un altro tassello importante.

I nerazzurri di Bergamo stanno aspettando il via libera per un nuovo centravanti, uno che possa raccogliere l’eredità — vera o presunta — di Retegui, nel mirino proprio della Dea. Solo dopo quell’innesto si potrà parlare seriamente della cessione del nigeriano.

Qualcosa bolle in pentola, dunque, prima del colpo che infiamma le chiacchiere da bar, prima del nome che fa impazzire i social, ci sarà un acquisto mirato. Un bomber vero. Uno che la porta la vede eccome, e che porta in dote non solo gol ma anche esperienza e voglia di mettersi alla prova in un contesto più ambizioso, quello che ormai è diventato l’Atalanta. Un profilo scelto con attenzione, uno che non si limita a sostituire ma che rilancia. A Bergamo aspettano solo il nome e l’ufficialità per poi dare il via libera a Lookman.

In tutto questo, Marotta e Ausilio osservano, sondano e aspettano. Senza fretta, ma senza arretrare. Perché l’Inter sa che Lookman può fare la differenza, e ha intenzione di portarlo a casa, anche se la trattativa richiederà ancora qualche passaggio. Nel frattempo, il nuovo ciclo nerazzurro sta prendendo forma: c’è un allenatore motivato, un bomber in arrivo e un obiettivo chiaro nel mirino. Ricostruire non significa ripartire da zero, ma scegliere bene da dove cominciare.