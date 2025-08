Mario Balotelli non si ferma mai, e sembra davvero vicino a tornare a darsi da fare nel mondo del calcio: ecco in quale squadra.

Mario Balotelli, probabilmente, è il calciatore più divisivo in assoluto per moltissimi motivi. Sicuramente un talento cristallino di primissimo ordine, il calciatore italiano ha dimostrato soprattutto all’Inter di avere delle qualità che definire smisurate è pure poco.

Purtroppo, però, la sua carriera è rimasta inchiodata spesso in un insieme di aspettative non rispettate e maqncati appuntamenti con la concretezza e la costanza di risultati. In molti si chiedono cosa avrebbe potuto fare se avesse davvero sfruttato il suo talento al massimo, ma alla fine della fiera ha sicuramente fatto vedere cose importanti con i club e la Nazionale italiana, quindi anche lui può andare fiero della sua carriera finora.

Carriera non terminata, visto e considerato il fatto che super Mario è davvero vicino a firmare l’ennesimo contratto: ecco in quale squadra potrebbe andare.

Balotelli torna in campo: la firma è vicina, i dettagli

Mario Balotelli è vicino a tornare in campo e firmare per un club. Non in Serie A, stavolta, dove l’esperienza con il Genoa non può davvero essere considerata particolarmente positiva. Tuttavia, è arrivato il momento di voltare pagina per il centravanti italiano, che potrebbe presto trasferirsi in Spagna. Per decidere, ha tempo fino al 3 agosto 2025. La proposta ricevuta dal calciatore svincolato è quella del Real Murcia, squadra che milita nella Primera RFEF, terza categoria più importante in Spagna.

A rivelarlo, è stato Onda Regional de Murcia, che ha anche raccontato in che modo la società stia effettivamente spingendo per chiudere l’importante operazione nei tempi più brevi possibili. L’interesse della squadra iberica è innanzitutto tecnico e poi anche mediatico; il club vuole ottenere la promozione in LaLiga2, ma anche attirare vari sponsor oltre che rilanciare il progetto sportivo. L’offerta di contratto si attesta sui 500.000 euro, coperta in larga parte da sponsor legati al calciatore e dalle vendite delle magliette.

Tuttavia, non è ancora detta l’ultima parola. Balotelli non sembra essere ancora al 100% convinto della proposta, e sta ancora valutando se accettare o meno. L’attesa, però, mon è più particolarmente apprezzata dal Real Murcia, che pare aver lanciato un ultimatum nelle ultime ore. Entro il 3 agosto, dovrà accettare o rifiutare la proposta che gli è stata fatta, o in caso contrario il club si guarderà intorno per arrivare ad altri profili. Questo, almeno, è quanto precisato dalla radio locale.