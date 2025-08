La proprietà spinge per la cessione del giocatore a causa dell’ingaggio elevato, l’Inter è alla ricerca di una soluzione concreta sul mercato

In casa Inter torna a farsi sentire la pressione della proprietà su alcuni elementi della rosa ritenuti troppo onerosi dal punto di vista economico. L’esigenza di contenere il monte ingaggi e di rispettare i parametri finanziari impone alla società di valutare attentamente ogni situazione contrattuale. In questo contesto, le voci su possibili cessioni e riduzioni di spesa sono tornate a circolare con insistenza, alimentando speculazioni e discussioni su quali giocatori possano realmente restare o debbano invece cambiare aria.

Tra i nomi che più fanno discutere c’è quello di un calciatore importante, dal valore tecnico indiscutibile, ma il cui ingaggio rappresenta un peso per le casse del club. È su questo fronte che la proprietà, rappresentata dal fondo statunitense Oaktree, ha deciso di prendere posizione netta, chiedendo una revisione delle strategie e una riduzione degli esborsi economici legati ai salari.

Inter, ingaggio pesante: Oaktree spinge per la cessione

Il futuro di Piotr Zielinski in casa Inter si complica sempre più. L’esterno polacco è finito nel mirino della proprietà a causa del suo ingaggio elevato, che pesa significativamente sulle casse nerazzurre. Con un contratto da circa 4,5 milioni di euro a stagione, Zielinski è considerato uno dei giocatori più costosi della rosa.

La società di investimento Oaktree ha espresso chiaramente la volontà di ridurre il monte ingaggi per mantenere i conti in ordine e rispettare i parametri finanziari imposti. Tra le richieste avanzate, la cessione di alcuni elementi con stipendi importanti è considerata una priorità, e Zielinski è finito inevitabilmente nel mirino.

Il fatto che sia arrivato a parametro zero alleggerisce i conti per la società nerazzurra, ma allo stesso tempo è complicato trovare club interessati al centrocampista polacco: Zielinski è un calciatore di livello assoluto, ma l’ingaggio elevato rappresenta un ostacolo per molti club, soprattutto in un mercato dove la sostenibilità economica è sempre più al centro delle trattative.

Al momento, l’unica pista concreta per la sua cessione sembra arrivare dall’Arabia Saudita. La nuova realtà del calcio saudita sta investendo molto per attirare giocatori di calibro internazionale e potrebbe rappresentare un’opportunità sia per l’Inter che per lo stesso Zielinski.

Nonostante ciò, non si escludono altre opzioni, anche se restano piuttosto nebulose. Marotta e il suo staff continuano a monitorare il mercato, cercando un club disposto a prendere in carico l’alto stipendio del giocatore. Al momento però, la situazione è ferma, e il rischio che il centrocampista rimanga in rosa a pesare sul bilancio non è da sottovalutare.