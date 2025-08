Il Milan affonda su Vlahovic: primo assalto con una offerta allettante, la Juventus riflette ma la trattativa è ormai partita.

Che il futuro di Dusan Vlahovic sia lontano da Torino non è più un mistero. Lo sanno tutti, tifosi compresi. Alla Juventus, infatti, l’aria è cambiata e l’attaccante serbo non rientra più nei piani della nuova dirigenza, soprattutto ora che l’orizzonte bianconero si sta spostando su un progetto tecnico più sostenibile, anche a livello economico.

L’ingaggio di Vlahovic, in questo senso, è diventato un macigno. Troppo alto, troppo complicato da rinnovare, considerando anche una scadenza che si avvicina e un rapporto ormai logoro con l’ambiente. Nonostante il suo indubbio valore, Vlahovic non ha mai convinto del tutto a Torino.

Allegri può riabbracciare Vlahovic

Proprio per questo, non stupisce che il Milan abbia deciso di fare sul serio. E non si tratta di voci di corridoio, ma di un interesse concreto, alimentato da un nome che a Torino conoscono bene: Massimiliano Allegri. Il tecnico, oggi sulla panchina rossonera, è stato uno dei principali sponsor dell’arrivo di Vlahovic alla Juve e non ha mai nascosto la sua stima per il numero nove. Ora, con la possibilità di averlo a disposizione a San Siro, Allegri sembra deciso a spingere fino in fondo.

Il Milan ha rotto gli indugi con una prima proposta: dieci milioni di euro più il cartellino di Ismaël Bennacer. Una mossa che, almeno inizialmente, ha lasciato fredda la Juventus. Non tanto per la formula, quanto per il profilo del giocatore offerto. Bennacer è un centrocampista di valore, certo, però alla Continassa sembrano guardare altrove, forse a uno degli altri esuberi della rosa rossonera, magari un profilo giovane su cui poter lavorare o un elemento più funzionale al gioco che Motta sta cercando di costruire.

In ogni caso, la porta non è stata chiusa. Anche perché, al netto delle dichiarazioni di facciata, la Juve ha tutto l’interesse a cedere Vlahovic in tempi non troppo lunghi. Serve fare cassa, ma soprattutto alleggerire il monte ingaggi, senza contare che trattenere un giocatore scontento e con un contratto in scadenza è sempre un rischio. E poi, diciamocelo, in questi casi il tempismo conta eccome: se Vlahovic resta troppo a lungo in bilico, il rischio è che il suo valore percepito cominci a calare.

Allegri, dal canto suo, sta già immaginando il suo Milan con Vlahovic al centro dell’attacco. Sarebbe un’operazione non semplice, però le premesse ci sono tutte. Le prossime settimane serviranno a capire se il Milan è pronto a rilanciare, magari cambiando la contropartita o alzando l’offerta cash. La Juve osserva, riflette e, forse, aspetta solo la mossa giusta per sbloccare una delle trattative più interessanti dell’estate.