Trattativa saltata per l’Inter: Un colpo di scena che cambia le carte in tavola e scuote il mercato nerazzurro

In attesa della prima amichevole stagionale, in programma oggi alle ore 10:30 contro l’Under 23 di Vecchi, l’Inter continua senza sosta il lavoro sul fronte mercato. Con le operazioni in entrata ancora in sospeso — su tutte la questione legata ad Ademola Lookman — la dirigenza è chiamata a definire al più presto anche le uscite. A Viale della Liberazione, infatti, le energie sono concentrate sulle cessioni di giocatori ormai fuori dal progetto tecnico nerazzurro.

L’obiettivo dell’Inter è chiaro: aumentare un tesoretto da poter reinvestire nel mercato in entrata, soprattutto per tentare l’assalto a Giovanni Leoni del Parma, obiettivo numero uno per il reparto difensivo di Chivu. Tra i calciatori messi in uscita, però, c’è anche un giocatore che potrebbe invece proseguire la sua avventura in nerazzurro.

Operazione sfumata: l’Inter dovrà fare i conti con la permanenza del giocatore

La dirigenza inizia a delineare la situazione legata al reparto arretrato, in cui il futuro di Yann Bisseck è ancora tutto da scrivere. Per il difensore tedesco l’Inter avrebbe fissato il cartellino per un cifra attorno ai 40 milioni di euro. Tra le società che avrebbero mostrato interesse per il centrale, il Crystal Palace si sarebbe mosso più concretamente facendo una proposta al classe 2000: 32 milioni per assicurarsi il difensore.

Offerta rispedita immediatamente al mittente dallo stesso Bisseck – la proposta probabilmente sarebbe stata rifiutata anche dalla stessa società non essendo conforme alle richiesti iniziali del club – , che invece vorrebbe proseguire a vestire la maglia interista. Nonostante l’Inter abbia fissato il prezzo per il tedesco, la società non ritiene necessaria la sua cessione.

Il difensore, arrivato a Milano dall’Aarhus per 7,2 milioni di euro nel mercato estivo del 2023, in quest’ultima annata – 3 goal e 3 assists in 46 gare disputate – ha convinto i piani alti della Beneamata, sorpresa positivamente dell’estrema duttilità del giocatore, che ha saputo adattarsi al centro, a destra e a sinistra. Sotto contratto con i nerazzurri fino al 2029, e con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all’anno, era stato messo nel mirino dagli inglesi del Crystal Palace, alla ricerca di un difensore di livello da inserire in rosa.

La volontà di rimanere a Milano è stata senza dubbio decisiva, ma allo stesso tempo la dirigenza non ha intenzione di lasciarsi scappare un giovane di prospettiva, che si è rivelato uno dei migliori nel suo ruolo in Europa.