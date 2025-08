L’Inter sta per mettere a segno un altro importante colpo di mercato: Cristian Chivu lo ha chiesto espressamente.

Ademola Lookman sarà quasi certamente il quarto acquisto dell’Inter in questo calciomercato estivo. Dopo Luis Henrique, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny il tecnico Cristian Chivu spera di poter avere presto a disposizione anche l’attaccante nigeriano. Lookman non ha preso parte all’amichevole dell’Atalanta con il Lipsia, ufficialmente perché non ha ancora recuperato dal problema muscolare al polpaccio.

Il club bergamasco ha respinto l’offerta da 45 milioni complessivi dell’Inter e continua a non spostarsi dalla richiesta di 50 milioni di euro per il proprio bomber. L’impressione è che però siano davvero le ore decisive, anche perché i procuratori di Lookman sono in pressing affinché l’Atalanta lasci partire il nigeriano. Nel frattempo, però, l’Inter segue attentamente anche altri obiettivi di mercato, non soltanto in attacco.

Marotta e Ausilio hanno infatti in mente di rinforzare anche il centrocampo e regalare almeno una pedina di spessore a Chivu. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i nerazzurri sperano di cedere già nei prossimi giorni Kristjan Asllani, in modo tale da liberare un posto a centrocampo. Quella casella verrebbe occupata da Morten Frendrup, un giocatore che il tecnico rumeno ha richiesto espressamente.

Inter, ecco il nuovo colpo: lo ha chiesto Chivu, accordo a un passo

Il 24enne danese è al Genoa da tre stagioni e mezza. Con i rossoblu ha finora totalizzato 126 presenze mettendo a segno 6 reti e garantendo sempre un rendimento importante. La scorsa annata è stata quella dove l’ex Brondby si è davvero imposto come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Nella stagione 2024/2025, infatti, Frendrup è al primo posto per tackle vinti (61) ed è in prima posizione – assieme a Marten De Roon – anche per gli intercetti (47).

Non è tutto: stando ai dati Frendrup ha conquistato il primo posto anche per dribbling intercettati (34). Numeri che Cristian Chivu e il club di Viale della Liberazione conoscono molto bene: il mediano del Genoa sarebbe davvero il rinforzo ideale per l’Inter, che è alla ricerca di un centrocampista che abbia anche delle importanti doti sul piano difensivo.

La dirigenza nerazzurra deve prima finalizzare l’uscita di Asllani e forse anche quella di Piotr Zielinski: solo dopo potrà andare all’assalto del classe 2001. Il Grifone ha fissato il prezzo del centrocampista danese: l’Inter dovrà spendere intorno ai 20 milioni di euro per portarlo alla Pinetina.