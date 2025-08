Dopo un mercato fin qui di tutto rispetto, il Napoli di Antonio Conte è costretto ad affrontare anche il discorso uscite: Raspadori ai saluti, ma c’è un regalo per il tecnico.

A Castel Volturno si respira entusiasmo, e non è difficile capirne il motivo. La campagna acquisti del Napoli è tra le più ambiziose dell’estate. Non si tratta solo di nomi, ma di strategia e visione. Il presidente Aurelio De Laurentiis, in piena sintonia con Antonio Conte, ha promesso almeno otto rinforzi per rendere la rosa competitiva su tutti i fronti, dalla Serie A alla Champions League. E sei colpi di spessore sono già stati messi a segno. Ma ora è il momento delle scelte difficili. Il progetto va sostenuto anche da uscite mirate e, in quest’ottica, il nome di Giacomo Raspadori è finito sul taccuino dell’Atletico Madrid.

I Colchoneros hanno sondato il terreno e ricevuto una risposta chiara: 30 milioni la valutazione fatta da De Laurentiis, anche se si ipotizza una possibile chiusura intorno ai 25 milioni più bonus. Una cifra che potrebbe far vacillare gli azzurri, soprattutto in vista degli ultimi innesti da completare. Raspadori, pur essendo un elemento molto apprezzato da Conte, rischia di ritrovarsi chiuso dalla concorrenza. E in una squadra che punta a vincere subito, la sua centralità nel progetto potrebbe ridursi. Una cessione, in questo senso, avrebbe anche una logica tecnica oltre che economica. La palla passa ora a Madrid, ma il futuro dell’ex Sassuolo è tutt’altro che scontato.

Napoli su Adeyemi: torna di moda il nome già sfiorato a gennaio

Con la possibile uscita di Raspadori, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Ed ecco che il nome di Karim Adeyemi torna a risuonare con forza dalle parti di Castel Volturno. Il talento del Borussia Dortmund, già molto vicino agli azzurri lo scorso gennaio, è di nuovo un obiettivo concreto. All’epoca fu tutto pronto: l’accordo con il club tedesco, i contatti tra le parti, la bozza di contratto. Ma alla fine non se ne fece nulla, per volontà del giocatore. Oggi lo scenario è leggermente diverso. Il Napoli è disposto a mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro, forte del progetto tecnico guidato da Conte e della visibilità che può garantire una stagione da protagonista in Serie A.

Ma non sarà facile: Adeyemi, nonostante una stagione tra alti e bassi, ha ribadito più volte di trovarsi bene in Germania. Il fascino della Bundesliga, unito a un ambiente già conosciuto, rappresentano un ostacolo non banale. Tuttavia, in caso di partenza di Raspadori, gli azzurri accelererebbero subito. E in quel caso, si ripartirebbe proprio dai termini discussi sei mesi fa. Servirà pazienza, ma la porta è tutt’altro che chiusa. Intanto, si avvicina anche Miguel Gutierrez, con il club partenopeo che lavora per limare gli ultimi dettagli con il Girona. Un’altra pedina in arrivo, ma il colpo da copertina potrebbe ancora chiamarsi Adeyemi.