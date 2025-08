Massimiliano Allegri è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Milan, dove evidentemente non mancano già i momenti di tensione.

Massimiliano Allegri è pronto alla sua nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo aver allenato la Juventus per moltissimi anni, il tecnico livornese ha fatto ritorno al Milan, club nel quale ha vinto il primo scudetto della sua carriera da allenatore.

L’allenatore toscano punta a riportare i rossoneri al top del calcio italiano ed europeo, dopo che soprattutto nell’ultima stagione disputata le soddisfazioni sono state veramente poche.

Di tempo per riportare il Diavolo a stare nelle posizioni che merita, comunque, ce n’è parecchio. Ciò che sarà importante notare, però, non sarà questo ma vedere se effettivamente i giocatori del Milan seguirano alla lettera le indicazioni dell’allenatore e del suo staff. Allora sì che sarà plausibile parlare di possibili grandi risultati conquistabili: anche se i momenti di tensione non mancheranno.

Milan, Allegri non le manda a dire: i dettagli

Massimiliano Allegri, nel corso della sua carriera, non è mai stato un allenatore che si è trattenuto a dire ciò che effettivamente ha pensato. E anche questa volta non le ha mandate a dire, specialmente in merito alla lotta per lo scudetto nel 2025/26. Il tecnico italiano ha messo al centro un’analisi molto chiara, ponendo il Napoli come la squadra favorita in assoluto, visto che è anche il club Campione d’Italia in carica. Secondo lui, chi vince l’anno prima è sempre favorito l’anno dopo.

Poi viene l’Inter, che secondo Allegri è una squadra davvero forte. Ci sono anche da considerare Juventus, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio. E, a precisa domanda sul Milan, che potrebbe ripetere l’impresa del Napoli dell’anno scorso senza coppe, Allegri ha precisato: “Non giocare le coppe è uno svantaggio”. Dichiarazioni che tendenzialmente possono far discutere non poco, ma alla fine della fiera ognuno tira giustamente acqua al suo mulino. Vale anche per Massimiliano Allegri, che in vista della prossima stagione ha l’obiettivo di riportare prima di tutto il Milan fra le prime quattro squadre in Italia.

Quel che verrà conquistato oltre a questo importante obiettivo, sarà tutto un guadagno. Come dicevamo a inizio articolo, il Milan ha passato svariate difficoltà nelle ultime stagioni, tant’è vero che non lotta per lo scudetto dal 2021/22, che è stato anche l’annata dell’ultimo campionato a tinte rossonere. Vedremo, quindi, se già nel 2025/26 ci saranno le giuste premesse per conquistare il ventesimo campionato italiano o in casa Milan ci sarà ancora da aspettare un po’.