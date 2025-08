I tifosi della Juve possono esultare: la tanto attesa firma è finalmente arrivata, vestirà la maglia bianconera fino al 2028.

Damien Comolli, da un paio di mesi nuovo direttore generale della Juventus, ha fornito alcuni chiarimenti sul mercato bianconero, in particolare su quello in uscita. Comolli ha infatti spiegato che senza offerte concrete Vlahovic rimarrà a Torino: su Weah ha invece sottolineato che l’offerta presentata dal Marsiglia non è adeguata.

In più sempre il dg ha aggiunto che Kolo Muani “spinge per tornare alla Juve” ma bisogna trovare un accordo con il Paris Saint-Germain, mentre Sancho può diventare un obiettivo reale “solo se parte un esterno, al momento ne abbiamo due tra i più forti al mondo (Conceiçao e Yildiz, ndr) oltre a Nico Gonzalez che è un grandissimo giocatore“.

In attesa di capire chi lascerà la Continassa e quali saranno invece i nuovi acquisti la Juve si occupa di blindare alcune delle sue colonne. Poco più di una settimana fa è arrivata la notizia del rinnovo di Federico Gatti fino al 2030 (stipendio da 3,1 milioni di euro più bonus). Ora, invece, è il turno di un altro prolungamento di contratto che certifica la volontà dei bianconeri di puntare con grande decisione sui giovani talenti.

Juve, ora è ufficiale: rinnovo fino al 2028

In una nota pubblicata sul proprio sito web la Juventus ha informato dell’intesa trovata tra il club e gli agenti di Augusto Sedorf Owusu, centrocampista ventenne in forza alla Juve Next Gen. “Si prolunga il rapporto tra la Juventus e Augusto Sedorf Owusu: è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028“: fa sapere Madama.

“Aggregato alla Prima Squadra di Igor Tudor qualche settimana fa per vivere da vicino il Mondiale per Club negli Stati Uniti, Augusto è pronto per iniziare la sua seconda stagione in Next Gen“, si legge poi nella nota del club torinese. E’ sempre la Juve a sottolineare che la prima annata tra i professionisti di Owusu, ovvero la stagione 2024/2025, “si è conclusa con 21 presenze all’attivo, totalizzate tra regular season, play-off e Coppa Italia Serie C. Numeri niente male al primo approccio con il ‘calcio dei grandi”.

Dopo aver militato nell’Under 17 bianconera il giovane centrocampista si è trasferito in prestito alla Reggiana con la quale ha giocato in Under 19 nella stagione 2022/2023. “Poi il rientro a casa, in bianconero – conclude la Juve – per disputare il campionato successivo con la Primavera della Juventus, scendendo in campo 19 volte e segnando anche una rete, prima del passaggio in Next Gen nella scorsa annata”.