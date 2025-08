Con la trattativa per Lookman in stallo, il club sorprende con un colpo a sorpresa: i tifosi si infiammano per un ritorno inatteso

Ademola Lookman è senza dubbio uno dei colpi più caldi di questa sessione di mercato. Ormai in uscita dall’Atalanta, club con cui ha giocato dal giugno 2022 – anno in cui è stato prelevato dal Lipsia – l’esterno nigeriano si è imposto nel campionato italiano come uno dei migliori nel suo ruolo.

Pur desiderando evitare una rottura netta con la Dea, società a cui rimane riconoscente, Lookman è convinto che il suo ciclo a Bergamo sia giunto al termine ed è pronto per una nuova avventura. In questo scenario, diversi club si sono fatti avanti per il giocatore, ma con uno di essi l’operazione potrebbe rivelarsi particolarmente complessa. Per questo motivo, la società ha deciso di virare su un altro profilo che ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi.

Il club molla Lookman, e punta su un nuovo profilo: tifosi: in visibilio

Il mercato regala all’Inter un piccolo vantaggio nella corsa ad Ademola Lookman. L’Atletico Madrid, una delle principali concorrenti per l’esterno dell’Atalanta, ha deciso di valutare altri obiettivi. In cima alla nuova lista dei desideri c’è Alejandro Garnacho, talento del Manchester United in cerca di una nuova sfida.

Un nome che scalda il cuore dei tifosi catalani: il classe 2004 ha infatti mosso i primi passi proprio nelle giovanili dei Colchoneros, prima di trasferirsi in Inghilterra nel 2020. Il giovane argentino, già accostato in passato a club italiani come il Napoli, è finito nei radar dei Colchoneros, che hanno scelto di mollare la pista Lookman, scoraggiati dalle richieste elevate del club bergamasco – che ammonta a 50 milioni – e dalla ferma volontà del giocatore di trasferirsi a Milano.

Con l’Atletico ora fuori dai giochi, la strada per l’Inter si alleggerisce, anche se la trattativa con l’Atalanta resta complicata. I nerazzurri hanno rilanciato nelle ultime ore con un’offerta da 42 milioni più 3 di bonus, ma il club di Percassi potrebbe continuare a fare muro.

Secondo fonti spagnole come Elgoldigital, il ds dell’Atletico Andrea Berta avrebbe già avviato i primi contatti per Garnacho, considerato il profilo ideale per rinnovare il reparto offensivo a disposizione di Diego Simeone. L’argentino potrebbe rappresentare uno dei prossimi colpi in una campagna acquisti che ha già portato a Madrid nomi di spessore come Baena, Cardoso, Ruggeri, Pubill, Hancko e Almada.

Mentre in Spagna si muove il domino degli esterni offensivi, in casa Inter si guarda con ottimismo all’evolversi della situazione: il sì di Lookman resta un punto fermo, e con un rivale in meno, ora Marotta e Ausilio attendono la risposta finale dell’Atalanta, che non tarderà ad arrivare. Questi sono giorni determinanti per la riuscita o meno della trattativa per il club di Viale della Liberazione.