Con il mercato dell’Inter entrato nel vivo, un titolarissimo nerazzurro è pronto a salutare il nuovo tecnico Chivu

In un’estate turbolenta e con tanti scossoni, il calciomercato dell’Inter, già aperto nei primi giorni di giugno per disputare il Mondiale per Club entra ora nel vivo per la seconda volta, con i nerazzurri che però non si concentreranno solo sulle entrate, ma anche sulle cessioni.

Dopo un finale di stagione amarissimo, con uno Scudetto sfumato al fotofinish in favore del Napoli, una finale di Champions League persa con un netto e umiliante 5-0 contro il PSG e l’addio di Simone Inzaghi direzione Al-Hilal, l’Inter è pronta a iniziare la prossima stagione nel pieno di un faticoso e lungo ricambio generazionale, con molti dei senatori avanti con l’età e che potrebbero lasciare Appiano Gentile.

Gli arrivi di Bonny, Sucic e Luiz Enrique hanno solo permesso al neo allenatore Chivu di avere ulteriori pedine nel suo 3-4-2-1, anche in vista del Mondiale per Club, in cui i nerazzurri si sono arresi alla Fluminense. Tuttavia il calciomercato è lontano dalla sua conclusione e, mentre continua il braccio di ferro con l’Atalanta per Lookman, con l’ultima offerta da 45 milioni rifiutata dai bergamaschi, in casa meneghina potrebbe concretizzarsi anche un’uscita di lusso.

Inter, un titolare non più considerato intoccabile verso l’addio

Secondo quanto raccolto da Matteo Moretto su Benjamin Pavard sul canale Youtube di Fabrizio Romano, “Mi dicono che l’Inter, qualora dovesse arrivare un’offerta interessante per lui, potrebbe considerarla. Pavard per l’Inter non è un calciatore intoccabile, non è un calciatore per cui verrà detto di no a prescindere a qualsiasi tipo di offerta. 29 anni, è stato pagato circa 31 milioni di euro nell’estate 2023 dal Bayern Monaco, l’Inter potrebbe considerare una partenza di Pavard qualora dovesse arrivare l’offerta giusta.”

Qualora dovesse partire il centrale transalpino, che nella scorsa stagione disputato 38 gare impreziosite da un gol e un assist, Marotta avrebbe già in mente il sostituto, un difensore di grande affidabilità e che già conosce il campionato italiano.

Si tratta di Koni De Winter, difensore del Genoa e cresciuto nel vivaio della Juventus, che nella scorsa annata ha disputato 26 gare trovando la via della rete per 3 volte. Il classe 2002 è maturato sensibilmente nell’ultima stagione con il Grifone e con l’arrivo di Vieira è stato uno dei pilastri della difesa rossoblù, una delle meno battute dall’arrivo del francese in panchina. Il suo arrivo si concretizzerebbe solo in caso di cessione di Pavard.

Questa operazione permetterebbe all’Inter di ringiovanire una delle rose più anziane del campionato, con 28,1 anni di media, cedendo un classe 1996 e acquistando un classe 2002.