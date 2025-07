Decisiva la mossa di Comolli: la Juve supera la concorrenza dell’Inter con un’offerta strategica per Giovanni Leoni

Il giovane 18enne Giovanni Leoni è uno degli obiettivi più ambiti di questa sessione di mercato. La sua qualità tecnica e la giovane età – che lo rende un profilo non solo di livello, ma anche futuribile – hanno incantato tutta la Serie A, stregando le maggiori big italiane.

Leoni è un osservato speciale non solo da Milan e Inter: il centrale di proprietà del Parma è finito anche nel mirino della Juventus, intenzionata a superare la concorrenza per assicurarsi il classe 2006. I crociati valutano il cartellino del difensore non meno di 30 milioni, cifra ritenuta accettabile per le casse nerazzurre, ma non nell’immediato.

L’Inter, ormai del tutto focalizzata su Ademola Lookman, non potrà tentare subito l’assalto a Leoni; la dirigenza è infatti costretta a fare cassa per raccogliere i fondi necessari da reinvestire nel colpo Leoni, fortemente voluto anche dallo stesso tecnico Chivu, che ha già lavorato con il difensore romano nella sua esperienza semestrale al Parma.

Tuttavia, in attesa dell’evolversi della situazione tra l’Inter e Leoni – dichiaratamente aperto al trasferimento a Milano – la Juventus potrebbe avere la meglio sulla rivale, grazie alle strategie intavolate dalla dirigenza bianconera.

Duello Inter-Juve per Giovanni Leoni: la nuova strategia di Comolli

Nonostante al momento il progetto tecnico juventino non preveda innesti urgenti nel reparto difensivo, i torinesi tengono gli occhi puntati sul centrale del Parma. Sebbene la concorrenza sia alta, la Juventus potrebbe valutare uno sforzo economico maggiore, considerando che si tratta di un talento raro.

Per assicurarsi un rinforzo di questo livello, il neo direttore generale bianconero Damien Comolli ha ideato un nuovo piano strategico: lasciare Leoni un’altra stagione al Parma — anche per assecondare la volontà del giocatore, che preferirebbe evitare una big per fare panchina – e proporre un’offerta inferiore ai 40 milioni, cercando di abbassare le pretese grazie alla possibilità concessa ai Ducali di trattenerlo ancora per un anno.

Dal canto suo, la Juventus è consapevole del rischio di investire una cifra elevata senza avere subito il giocatore a disposizione, ma potrebbe decidere comunque di prenderselo, pur di assicurarsi uno dei difensori più promettenti in Italia, ambito dalle principali big sia italiane che europee.

In questo scenario, l’Inter potrebbe iniziare a temere il forte pressing dei bianconeri su Leoni e dovrà accelerare i tempi per sbloccare le trattative in entrata, soprattutto per l’attaccante nigeriano.