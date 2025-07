Gigi Donnarumma non ha rinnovato con il PSG. La sua uscita sta diventando un vero e proprio caso: assalito dai tifosi.

Nel calcio moderno, che viaggia alla velocità dei social e dei contratti lampo, certi scenari non fanno nemmeno più notizia. Un grande portiere che non rinnova con il proprio club, le voci di mercato che si moltiplicano, i tifosi che iniziano a sognare o a tremare: è routine, nulla di strano.

Però, nel caso di Gianluigi Donnarumma, la situazione sta prendendo pieghe molto più complicate del previsto. Il numero uno della Nazionale italiana si trova al centro di un ciclone mediatico e sociale che va ben oltre la normale dinamica di mercato.

Cosa è successo a Donnarumma

Ormai non è più solo una questione di trattative o offerte: c’è in gioco la sua immagine, il rapporto con i tifosi e, in un certo senso, anche la sua serenità. Infatti, il PSG ha già aperto da tempo alla possibilità di una cessione. Il rinnovo, di fatto, non è mai stato realmente vicino. I dirigenti parigini, consci della necessità di ristrutturare la rosa e di alleggerire il monte ingaggi, hanno iniziato a sondare il terreno.

Tra i club più interessati spicca il Manchester United, che sta cercando un portiere di livello internazionale per rilanciare il proprio progetto tecnico. I primi contatti tra le due società ci sono stati, e sebbene non ci sia ancora nulla di definito, l’idea è sul tavolo. Eppure, quello che sta succedendo lontano dalle sale riunioni è forse ancora più interessante.

Perché, come accade ormai sempre più spesso, anche i tifosi vogliono dire la loro. E quelli del Galatasaray, nello specifico, hanno deciso di non restare a guardare. Sperano di vedere Donnarumma con la maglia del loro club e stanno facendo di tutto per convincerlo. Letteralmente. Hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram, tempestando ogni post di messaggi, tag, commenti e inviti a trasferirsi a Istanbul. Una vera e propria mobilitazione social che in pochi giorni ha fatto il giro del mondo calcistico, trasformando una voce di mercato in un caso virale.

Donnarumma, dal canto suo, non ha ancora fatto trapelare nulla. Nessun indizio, nessuna dichiarazione, solo il silenzio. Un silenzio che però pesa, perché alimenta l’incertezza. Il portiere sa che il prossimo passo sarà cruciale, e che ogni scelta potrebbe avere ripercussioni non solo sportive, ma anche emotive. Dopo l’addio al Milan e le critiche piovute in passato, si ritrova di nuovo a camminare sul filo.

Senza ombra di dubbio, questa non è una trattativa come le altre. È un incrocio di destini, tensioni e aspettative. La cessione appare sempre più probabile, ma il dove resta ancora avvolto nel mistero. Intanto, Donnarumma è al centro del ciclone. E questa volta, uscirne bene non sarà affatto semplice.