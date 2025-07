Dopo settimane di voci e trattative, arriva la svolta decisiva per il futuro del portiere di Donnarumma: possibile un ritorno in Serie A

A poche settimane dall’inizio ufficiale del campionato, il destino di Gigio Donnarumma è ancora tutto da definire. Reduce dalla storica finale di Champions League contro l’Inter, il Paris Saint-Germain non ha ancora avviato le trattative per il rinnovo del contratto dell’estremo difensore della Nazionale Italiana, in scadenza tra un anno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il futuro di Donnarumma sembra allontanarsi sempre di più da Parigi, aprendo così le porte a diverse pretendenti interessate al portiere di Castellammare di Stabia, compresa l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Italia.

PSG, svolta tra i pali: Donnarumma vicino all’addio. Ritorno in Serie A possibile?

Il Paris Saint-Germain cambia volto in porta. Secondo quanto riportato da Footmercato, il club parigino ha trovato l’accordo per l’arrivo di Lucas Chevalier dal Lille, chiudendo di fatto il capitolo Donnarumma. Il mancato rinnovo del portiere azzurro, in scadenza nel 2026, ha convinto la dirigenza ad anticipare i tempi e a puntare su un profilo giovane e francese, in linea con il nuovo corso tecnico targato Luis Campos.

Chevalier, classe 2001, ha firmato un contratto quinquennale con i campioni d’Europa. Nonostante il giovane sia sotto contratto con il Lilla fino al 2027, il portiere ha destato l’interesse dei parigini, che si sono fatti avanti per avviare un’operazione da circa 40 milioni di euro. Una mossa strategica da parte della dirigenza per assicurarsi sia uno dei profili più promettenti per il ruolo, che per evitare di perdere Donnarumma a parametro zero – il PSG vuole scongiurare un altro caso Mbappé.

L’arrivo di Lucas Chevalier potrebbe segnare la fine dell’avventura parigina di Donnarumma. L’ex portiere del Milan ha un contratto in scadenza nel 2026, ma le trattative per il rinnovo sono ferme da tempo.

I campioni d’Europa in carica puntano a monetizzare dalla cessione dell’italiano, ancora molto richiesto sul mercato. Su Donnarumma, infatti, si stanno muovendo diversi club: dal Galatasaray al Chelsea, passando per il Manchester United e alcune squadre della Saudi Pro League. E Chevalier è pronto a raccogliere una delle eredità più pesanti della stagione europea.

Con il club francese che ha ormai puntato su Lucas Chevalier per il ruolo di titolare, l’addio dell’estremo difensore azzurro appare sempre più probabile. Tra le ipotesi sul tavolo, prende quota quella di un clamoroso ritorno in Italia, dove alcune big starebbero monitorando la situazione in attesa di capire i margini di una possibile trattativa.