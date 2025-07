Igor Tudor si prepara a sferrare un duro colpo al suo ex collega Antonio Conte. Oltre a Zirkzee, il croato ha già pronta un’alternativa di tutto rispetto.

Due strade, due filosofie, due velocità. Il mercato estivo sta mettendo in luce due approcci ben distinti tra Napoli e Juventus, le due grandi contendenti che si preparano ad accendere il prossimo campionato di Serie A. Da una parte, la società partenopea ha deciso di puntare sull’effetto Conte: sei colpi messi a segno in tempi record, una rosa in via di completamento già a luglio e un’identità aggressiva che l’ex tecnico del Tottenham sta scolpendo giorno dopo giorno. Non solo De Bruyne, il nome di punta: accanto a lui anche Noa Lang, Lucca, e altri innesti mirati per dare profondità a un progetto tecnico chiaro e ambizioso.

La Juventus, invece, viaggia su ritmi decisamente più lenti. Il solo Jonathan David è stato finora l’acquisto realmente spendibile in ottica titolarità, mentre Joao Mario, arrivato in sordina, non ha acceso la fantasia del popolo bianconero. A complicare il quadro, poi, ci sono i tira e molla con Vlahovic, le tensioni legate al rinnovo di Douglas Luiz e le incertezze sul futuro di Timothy Weah. Eppure, l’impressione è che la Juve stia preparando una risposta in grande stile. I fari sono già accesi su due nomi destinati a infiammare il mercato: uno è noto da tempo a Comolli, l’altro rappresenterebbe un affronto diretto ad Antonio Conte, che lo avrebbe voluto a Napoli dopo l’addio di Kvaratskhelia. Due colpi da fuochi d’artificio.

Zirkzee e Adeyemi: due opzioni di peso per Tudor

Il calciomercato è anche questione di percezione, e quando i bookmakers iniziano a registrare movimenti di quota, vuol dire che qualcosa di concreto si sta muovendo. È questo il caso di Joshua Zirkzee e Karim Adeyemi, due nomi che – secondo gli analisti – potrebbero presto indossare la maglia della Juventus. Entrambi sono profili da tempo seguiti da Comolli, e oggi tornano prepotentemente nel mirino bianconero con probabilità interessanti. In particolare, Better quota a 3.00 il possibile approdo di Adeyemi a Torino. L’esterno tedesco, classe 2002, è da sempre apprezzato per la sua velocità, il dribbling e la capacità di spaccare le difese, tutte qualità che farebbero comodo a Tudor. Conte lo avrebbe voluto fortemente al Napoli come sostituto ideale di Kvara, ma ora potrebbe vederlo finire tra le fila dei rivali.

In alternativa, anche il ritorno di fiamma per Zirkzee sta prendendo quota. L’olandese, reduce da un’annata opaca al Manchester United, ma con ottimi numeri al Bologna, è bancato a 3.50 da Sisal per un suo trasferimento alla Juventus. La pista resta complicata ma viva, e rappresenterebbe un’alternativa perfetta a Vlahovic, soprattutto nel caso in cui il serbo dovesse davvero partire. In attesa che si sblocchino le situazioni legate a Sancho, Hojlund e persino Nunez, la Juve si tiene pronta a colpire su più tavoli. E se il doppio sì dovesse arrivare davvero, sarebbe il segnale che anche a Torino hanno iniziato a fare sul serio.