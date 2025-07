L’Inter ha completato un nuovo importante acquisto: il giocatore ha firmato il contratto in sede, ora può vestire la maglia nerazzurra.

Tutti i tifosi dell’Inter attendono di sapere se l’assalto a Lookman, ormai lanciato da molti giorni, andrà a buon fine. Marotta e Ausilio hanno presentato un’offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus: ora si tratta di capire se l’Atalanta la riterrà sufficiente o se invece la Dea non si schioderà dalla valutazione di 50 milioni di euro per l’attaccante nigeriano.

Il popolo nerazzurro si augura che si possa chiudere al più presto, anche se Marotta ha già fatto capire che se non dovesse arrivare la fumata bianca entro questa settimana l’Inter è pronta a lanciarsi su altri obiettivi. Nel frattempo il club di Viale della Liberazione ha appena messo a segno un nuovo colpo in entrata: il giocatore ha firmato il contratto in sede ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter.

Simone Cinquegrano, classe 2004, è il nuovo rinforzo della Beneamata. Il giovane terzino destro, proveniente dal Sassuolo, ha giocato lo scorso anno con il Rimini in Serie C realizzando tre reti e due assist tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Si tratta di un acquisto in chiave Under 23: da quest’anno, infatti, anche l’Inter avrà una sua squadra in terza serie, precisamente nel girone A.

L’allenatore dell’Under 23 nerazzurra, Stefano Vecchi, può quindi contare su un nuovo importante innesto dopo quelli di Giuseppe Prestia, Riccardo Melgrati e Lorenzo Avitabile. L’italo-argentino si era messo in luce nelle giovanili del Sassuolo vincendo con i neroverdi emiliani due Tornei di Viareggio. Cinquegrano ha poi conquistato con il Sassuolo anche il campionato Primavera 1 realizzando cinque gol e un assist in 35 presenze.

Lo scorso aprile il giovane talento ha vinto anche la Coppa Italia di Serie C con il Rimini, riuscendo quindi ad aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca. L’Inter ha deciso di investire su di lui: Cinquegrano sarà senz’altro un elemento importantissimo per mister Vecchi e verrà tenuto d’occhio anche da Cristian Chivu.

Non è infatti da escludere che il tecnico rumeno possa convocarlo in qualche match della prima squadra e magari regalargli anche qualche minuto nella prossima stagione: per ora, però, il 21enne è concentrato solo a fare bene con la Under 23 nerazzurra.