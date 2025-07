In attesa di risolvere lo stallo legato a Lookman, Beppe Marotta ha portato avanti una trattativa a fari spenti. L’accordo è finalmente ufficiale.

C’è chi si accontenta di lavorare su un affare alla volta, e chi, come Giuseppe Marotta, ha fatto della gestione multitasking la sua arma migliore. Con la regia solida di Piero Ausilio, l’Inter continua a essere al centro delle manovre di mercato, cercando di costruire la rosa più competitiva possibile per dare a Christian Chivu tutti gli strumenti utili a raccogliere l’eredità vincente lasciata da Simone Inzaghi. In queste settimane, il nome più chiacchierato resta sempre lo stesso: Ademola Lookman. Un’operazione lunga, complessa, piena di incastri tecnici e finanziari, che sta monopolizzando l’attenzione della tifoseria e degli addetti ai lavori. Ma il mercato nerazzurro non si ferma certo lì. Leoni continua a essere monitorato per la difesa, Frendrup è un nome caldo per rinforzare il centrocampo, mentre sullo sfondo si tiene sotto osservazione Mandela Keita, rivelazione del Parma, già seguito da diversi club di Serie A per le sue qualità nel ruolo di mediano.

Tuttavia, finché non si sblocca la questione Lookman, tutti gli altri dossier sembrano congelati, come se la società volesse evitare di muovere altre pedine finché quella principale non viene sistemata. In attesa di una fumata bianca sul fronte sportivo, però, l’Inter si è mossa con decisione su un altro piano: quello commerciale. E stavolta, la chiusura è arrivata con un annuncio che ha il sapore di una partnership storica.

Ufficiale: Balocco nuovo partner dell’Inter

L’Inter ha annunciato una nuova e prestigiosa collaborazione commerciale con una delle aziende italiane più note nel settore dolciario. A partire da oggi, il club nerazzurro darà il benvenuto a Balocco S.p.A. come Official Partner per le prossime tre stagioni. La nota ufficiale diffusa dal club recita: “FC Internazionale Milano è lieta di annunciare l’inizio di una nuova prestigiosa partnership con Balocco SpA, marchio di riferimento nei mercati dei biscotti da prima colazione e dei prodotti da ricorrenza.” L’accordo, di grande rilevanza per l’identità commerciale nerazzurra, non si limiterà alla sola esposizione del logo: oltre alla presenza del brand Balocco sui LED a bordocampo in occasione delle partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia al Meazza, la collaborazione prevede anche la produzione di prodotti in licenza, attività promozionali condivise e una forte sinergia sui canali digitali del club e dell’azienda.

È un matrimonio tra eccellenze italiane, che rafforza l’immagine dell’Inter come società capace di attrarre brand storici e di grande reputazione. Dopo la chiusura con Betsson, e le trattative avanzate con nuovi partner asiatici, l’intesa con Balocco rappresenta un’ulteriore dimostrazione di come l’Inter voglia consolidarsi non solo sul campo ma anche nel panorama economico europeo. Un segnale forte, mentre i tifosi aspettano i gol… e magari anche qualche biscotto a tinte nerazzurre.