Cristian Chivu ha bisogno di risultati per non finire subito sulla graticola: stando ai rumors l’Inter ha già individuato il sostituto.

L’Inter ha risolto in pochi giorni il problema della ‘panchina vacante’ dopo l’addio di Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio hanno deciso infatti di affidare la guida della prima squadra a Cristian Chivu. Lo scorso febbraio l’allenatore rumeno è subentrato a Fabio Pecchia al timone del Parma ed è riuscito a traghettare i ducali verso una salvezza tutt’altro che scontata.

Anche per questo il club di Viale della Liberazione ha voluto puntare su di lui. Chivu è oltretutto uno che conosce molto bene l’ambiente Inter, avendolo vissuto per tanti anni sia come giocatore (7 stagioni, 169 presenze e 3 reti) sia poi nel ruolo di tecnico delle giovanili e della Primavera nerazzurra. Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha ribadito una volta di più che Chivu non è affatto una seconda scelta e che in società la fiducia nei suoi confronti è massima.

Tuttavia quando si allenano i top club è inevitabile dover dimostrare di esserne all’altezza. In particolare con i risultati, tenendo conto che Chivu eredita un’Inter che negli ultimi anni ha vinto diversi trofei e ha sfiorato per ben due volte la Champions League. In molti sono convinti che l’ex allenatore del Parma farà ricredere anche i più scettici; altri, invece, sono talmente dubbiosi sulle sue possibilità che scommettono già sul suo esonero.

Chivu, siamo già all’ultimatum: circola il nome del sostituto

Per qualcuno già le prime due gare di Champions e il big match di ottobre contro la Juventus in campionato possono risultare decisivi per il futuro di Chivu sulla panchina della Beneamata. Ma cosa potrebbe accadere se le cose non andassero come previsto? Su quali profili punterebbe l’Inter in caso di esonero del tecnico rumeno?

Secondo alcuni rumors la dirigenza interista, in caso di fallimento da parte di Chivu, ripiegherebbe su un tecnico esperto, di alto profilo internazionale e legato ai colori nerazzurri. Il profilo è proprio quello di Diego Pablo Simeone, che dopo tanti anni alla guida dell’Atletico Madrid potrebbe essere tentato da una nuova sfida in quella Serie A dove si è consacrato da giocatore.

Il ‘Cholo’ ha un contratto con i Colchoneros fino al 2027 ma secondo quanto affermato da ‘El Gol Digital’ le possibilità di una separazione a fine anno sono elevate. L’Inter è sicuramente una possibilità visto il passato nerazzurro del tecnico argentino – 85 presenze e 14 reti tra il 1997 e il 1999 – e un grande affetto che ancora gli riserva il popolo interista.