L’Inter ha già il piano B nel caso dovesse saltare l’affare Lookman: i nerazzurri hanno messo gli occhi su Rodrygo del Real Madrid.

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha confermato che il club bergamasco ha ricevuto la proposta scritta dell’Inter per Ademola Lookman. Percassi ha sottolineato che l’attaccante nigeriano ha manifestato da tempo l’intenzione di lasciare la Dea, precisando che in questi giorni l’Atalanta valuterà l’offerta appena pervenuta e darà una risposta.

“I tempi di uscita e i valori dei giocatori li decidono solo l’Atalanta“, ha però aggiunto Percassi, lasciando intendere che non è detto che il club si accontenti dei 42 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus offerti dall’Inter. Dalle parole pronunciate da Beppe Marotta nei giorni scorsi sembra evidente che da Viale della Liberazione non arriveranno altri rilanci: se i bergamaschi rifiuteranno questa proposta l’affare non si farà.

Proprio il presidente dell’Inter ha tranquillizzato i tifosi nerazzurri: se salta Lookman l’Inter è pronta ad andare all’assalto di altri obiettivi di mercato. Ma chi potrebbe essere l’alternativa al bomber nigeriano? Negli ultimi giorni sono circolati parecchio i nomi di Rasmus Hojlund e Jadon Sancho, ma anche quelli di Christopher Nkunku e Nico Gonzalez. Tuttavia proprio in queste ore è trapelata una clamorosa indiscrezione che scatena i tifosi nerazzurri.

Bomba Inter, altro che Lookman: assalto a Rodrygo

Nell’ultima puntata di Controcalcio, trasmissione in onda su Twitch, En3rix ha svelato quello che potrebbe essere il super colpo dell’Inter nel caso in cui non arrivi la fumata bianca per Lookman: “Qualora la trattativa per Lookman dovesse andare per le lunghe, l’Inter ha preso già contatti con Rodrygo del Real Madrid“.

Rodrygo sembra infatti vicino a lasciare i Blancos. Il nuovo tecnico Xabi Alonso lo considera una riserva: la scarsa considerazione ricevuta al Mondiale per Club avrebbe convinto l’attaccante brasiliano a prendere un’altra strada. Il 24enne brasiliano è stato cercato dal Tottenham ma stando ai rumors avrebbe già detto no agli Spurs: il suo obiettivo è giocare in un top club.

L’Inter potrebbe quindi rivelarsi la destinazione ideale per il classe 2001, che nell’ultima stagione ha messo a segno 14 reti in 51 presenze con il Real Madrid. Il suo contratto con il club del presidente Florentino Perez scade nel 2028: i Blancos vogliono una cifra tra gli 80 e i 100 milioni per lasciarlo partire. Un ostacolo non da poco per i nerazzurri, che devono trovare il modo per abbassare le pretese economiche del Real: non si esclude l’inserimento di una contropartita (Bisseck?) gradita a Xabi Alonso.