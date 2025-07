Gian Piero Gasperini sta finalmente per ricevere il rinforzo tanto atteso: la Roma è pronta a mettere in piedi uno scambio con il Napoli.

Qualche giorno fa Gian Piero Gasperini, dopo l’amichevole vinta 14-0 contro il Trastevere, aveva espresso una certa preoccupazione per il mercato della Roma che fino a quel momento non ancora decollava. Poi sono arrivati Wesley, Ferguson e il secondo portiere Vasquez: tre acquisti importanti che almeno per il momento possono rasserenare il Gasp.

Tuttavia il tecnico di Grugliasco ha già fatto sapere a Massara che bisogna intervenire anche in altre zone del campo. L’ex allenatore dell’Atalanta vorrebbe soprattutto un rinforzo in attacco: il profilo ideale è un giocatore giovane che sa spaziare in tutto il fronte offensivo ed è in grado di dare un contributo importante sia in termini di assist che di gol.

Non è certo un caso se Gasperini ha fatto da tempo il nome di Giacomo Raspadori. Nell’amichevole contro il Catanzaro, vinta 2-1 dagli uomini di Antonio Conte, l’attaccante italiano è andato a segno realizzando così il primo gol stagionale dei partenopei. In un primo momento Raspadori sembrava non rientrare nei piani del tecnico salentino ma negli ultimi giorni le probabilità di una sua permanenza sembrano aumentare: il Napoli è però disposto ad ascoltare offerte davvero interessanti.

Roma-Napoli, sì allo scambio: accontentati sia Conte che Gasp

Manna e De Laurentiiis chiedono 30 milioni di euro per il giocatore: una cifra ritenuta troppo elevata dalla dirigenza romanista, che sta studiando soluzioni alternative per arrivare all’ex attaccante del Sassuolo. Una possibile chiave può essere lo scambio con Lorenzo Pellegrini, che pare sia stato offerto alla Juventus in cambio di Weston McKennie.

Un’idea che però non piace ai bianconeri, che hanno già fatto sapere di non voler portare avanti questa trattativa. La rinuncia della Juve è di fatto un assist per il Napoli, che aveva già cercato Pellegrini a gennaio e ora è pronto a portarlo alla corte di Conte. Il capitano della Roma ha un prezzo di circa 20-25 milioni di euro: i due club potrebbero anche optare per uno scambio secco o al massimo con un piccolo conguaglio da 5 milioni a favore degli azzurri.

L’idea di questo super scambio è ancora in fase embrionale, ma già nei prossimi giorni i contatti tra Roma, Napoli e i rispettivi entourage dei giocatori diventeranno più fitti.