Mai come quest’anno il mercato in Serie A rischia di essere turbolento e pieno di sorprese. Paolo Paganini ha le idee ben chiare in merito e non esclude qualche sorpresa.

C’è grande fermento ad Appiano Gentile in chiave mercato, con tanti nomi che circolano quotidianamente e si palleggiano tra i taccuini di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Una questione delicata e molto intricata, che parte da Lookman ma arriva fino al giovane Leoni, vera sorpresa italiana dello scorso anno. Se per l’Inter si parla di nuovi colpi in arrivo e cessioni eccellenti, per la Juventus ci sono tutte altre grane da risolvere. Ormai è quasi inutile ricordare i tre nomi che tengono i bianconeri sotto scacco, come ad esempio Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Weah e il solito Dusan Vlahovic.

Poi che dire del Milan, con Allegri e Tare che cercano di ricostruire un diavolo ferito dalle delusioni della passata stagione, terminate con l’esclusione dalle coppe europee e con un contentino risalente a gennaio scorso chiamato Supercoppa Italiana. Insomma, il mercato di quest’anno rischia di essere sorprendente, in un modo o nell’altro. Anche perché ci sono Napoli e Roma che rischiano di piazzare i veri colpi dell’estate 2025.

Il mercato si infiamma e per Paganini ci saranno due colpi a sorpresa

Per dirimere la questione, in casa Inter e non solo, la nostra redazione ha raggiunto Paolo Paganini, giornalista e conduttore di Rai Sport. La penna di La Spezia ha tracciato un quadro chiaro su quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato delle principali big, alle quali va sottratta la Lazio, alle prese con il blocco del mercato. Buone notizie per i tifosi dell’Inter, che vedranno sicuramente Lookman in rosa a stretto giro.

Su Lookman: “Credo che alla fine l’Inter chiuderà perché in questi casi la volontà del giocatore fa la differenza. Mi sembra che lui stesso si sia espresso in maniera chiara. C’è anche da considerare che. i rapporti tra Marotta e Percassi sono buoni. C’è ancora distanza ma credo che possa essere colmata, come detto da Marotta in conferenza”.

La situazione Leoni e la cessione di Thuram: “Leoni è un profilo che l’Inter segue da tempo ma la concorrenza è importante, con Milan, Liverpool e Juventus. Il Parma alza la posta, indubbiamente è un profilo molto forte, ma è anche vero che se spendi 50 milioni per Lookman, se vuoi anche Leoni devi cedere un big. Secondo me l’Inter poteva pensare di cedere Calhanoglu perché le offerte non mancano. C’è un ipotesi ancora in piedi: Marcus Thuram. Deve essere un’offerta irrinunciabile intorno agli 80 milioni di euro. In questo caso l’Inter oltre a chiudere per Leoni e Lookman, farebbe una plusvalenza importante.”

Donnarumma non s’ha da fare (per ora): “Parliamo del miglior portiere in circolazione. Lo ha dimostrato avendo una continuità di rendimento importante. Ma qui non parliamo solo del giocatore, parliamo del fatto che tratti col PSG, che è una vetrina cara. E poi lui ha un ingaggio da 12 milioni di euro. Al momento io lo escludo, perché parliamo di un’operazione da quasi 100 milioni, quindi se non rinnoverà se ne riparlerà”.

La bufera Juventus: “La situazione è molto nebulosa perché ci sono tanti casi che i bianconeri devono risolvere prima di rinforzare l’organico. Parliamo di Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Weah, Miretti. La Juve si trova in una situazione di mercato non semplice, perché dovrà fare almeno un difensore, un centrocampista e due punte. Al momento però la dirigenza la vedo col freno tirato, anche per la campagna acquisti dell’estate scorsa che gioco forza sta condizionando la strategia attuale”

Vlahovic e il Milan: “Secondo me negli ultimi giorni di mercato andrà via. Il Milan è il più vicino, si tratterà solo di capire se ci sarà un indennizzo economico o una contropartita”.

Attenzione a Roma e Napoli: “La Roma potrebbe piazzare il colpo Hojlund, perché Gasperini lo conosce: attenzione perché c’è anche la Juventus. L’altro è il Napoli, con De Laurentiis che ama i colpi di teatro essendo un produttore cinematografico: penso punteranno su Grealish, ormai fuori dal progetto tecnico di Guardiola”.