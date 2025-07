La Juve è al lavoro per un colpo di mercato che rafforzi la difesa, ma c’è una clausola da 25 milioni, Comolli ci prova.

C’è un nuovo clima a Torino, e non solo per via dell’estate che avanza. La Juventus, con la nuova dirigenza e un allenatore tutto da scoprire in panchina, ha voltato pagina con decisione. Dopo stagioni vissute in equilibrio tra aspettative e risultati altalenanti, l’obiettivo adesso è chiaro e inequivocabile: tornare a vincere, senza se e senza ma.

Non c’è spazio per transizioni infinite o stagioni interlocutorie. Alla Juventus, o si vince o si cambia di nuovo. E stavolta, dopo tante promesse rimaste a metà, si è deciso di costruire una squadra più equilibrata, giovane ma pronta, con innesti mirati e funzionali al nuovo progetto tecnico.

La Juve deve pagare la clausola

Il lavoro dietro le quinte è frenetico. Ogni ruolo viene analizzato al dettaglio e ogni movimento in entrata deve rispondere a una logica precisa. Non ci sono più margini per errori o colpi senza visione. In quest’ottica si inserisce una trattativa che, nelle ultime ore, sta prendendo quota ma che presenta anche una complicazione non da poco. La Juventus, infatti, ha puntato con decisione un difensore centrale che nell’ultima stagione si è fatto notare per solidità, tecnica e margini di crescita evidenti. Si tratta di un profilo giovane ma già rodato, uno di quelli su cui si può costruire una linea arretrata moderna e affidabile.

Secondo quanto riportato da Diario de Navarra, il club bianconero avrebbe già mosso i primi passi concreti per Enzo Boyomo, centrale difensivo in forza all’Osasuna. Classe 2001, Boyomo ha disputato una stagione più che positiva nella Liga, attirando l’interesse di diversi club, ma la Juventus sembra intenzionata a fare sul serio. Non solo osservazioni o relazioni tecniche: negli scorsi giorni, infatti, sarebbe stata presentata una proposta verbale da 15 milioni di euro, un tentativo per saggiare la disponibilità del club spagnolo e valutare la fattibilità dell’operazione.

La risposta, però, è stata chiara: l’Osasuna non ha intenzione di trattare al ribasso, almeno per ora. Sul contratto di Boyomo pesa una clausola da 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dalla dirigenza spagnola, che non ha intenzione di svendere uno dei suoi gioielli più preziosi. La Juventus, a questo punto, si trova davanti a un bivio. Da un lato la voglia di chiudere in fretta per regalare al nuovo tecnico un elemento importante in difesa, dall’altro la necessità di non forzare troppo i conti, specie in un’estate in cui ogni investimento deve essere ponderato.

La trattativa è solo all’inizio, ma l’interesse è concreto. Boyomo piace, e molto. Resta da capire se il club bianconero sarà disposto a spingersi fino alla cifra richiesta o proverà a inserire contropartite tecniche per abbassare l’esborso cash. Una cosa è certa: la nuova Juve non vuole più accontentarsi. E ogni tassello, anche il più costoso, sarà messo sul tavolo se davvero può fare la differenza.