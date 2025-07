L’Inter ha attraversato una stagione sportiva molto difficile, e adesso con la guida di Cristian Chivu cerca di ripartire al meglio.

L’Inter non ha vissuto una stagione particolarmente semplice nel 2024/25. Un’annata calcistica che ha portato il club nerazzurro in fondo a tutte le competizioni, donando però delusioni particolarmente cocenti, specialmente la perdita dello scudetto in favore della conquista del quarto campionato da parte del Napoli di Antonio Conte e la batosta per 5-0 in finale di Champions League contro il Psg.

Ad ogni modo, una stagione se n’è andata e un’altra deve iniziare. L’Inter ha perso l’allenatore Simone Inzaghi, affidandosi alla guida tecnica di Cristian Chivu, e sta lavorando molto sul calciomercato per regalare al proprio allenatore e al suo staff la miglior rosa possiible dalla quale attingere in qualsiasi momento.

Di lavoro da fare dietro le quinte, poi, a quanto pare ce ne sarà da fare tanto: non parliamo solamente di allenamenti, ma anche di spogliatoio.

Inter, questione spogliatoio: cosa si è rotto

Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, ha parlato di Cristian Chivu e dell’Inter nel corso della puntata 768 de La politica nel pallone di Emilio Mancuso su Radio Rai Gr Parlamento. Secondo lui, l’impatto dell’ex eroe del Triplete nel 2010 si misurerà “sulla capacità di creare uno spogliatoio che sia solido. Per una lunga fase lo è stato anche l’anno scorso, poi qualcosa si è rotto”.

Parlando sempre dello scorso anno, Tronchetti Provera si è voluto concentrare in merito all’addio di Simone Inzaghi. Il riferimento, nemmeno a dirlo, è sempre allo spogliatoio nerazzurro: “Credo che tutti quanti i tifosi dell’Inter siano rimasti male dal suo addio, soprattutto pensando che era una cosa già nota anche nello spogliatoio. Le scelte le persone le fanno in funzione delle loro priorità, può essere che sia stato un elemento che ha indebolito la forza morale della squadra”. L’analisi del dirigente è molto chiara, e va compresa specialmente da un punto di vista sportivo oltre che umano.

In uno sport che dipende da molti elementi, non si può pensare di vincere davvero senza essere tutti quanti uniti. Quel che dovrà cercare di fare Chivu insieme al suo staff, quindi, è cercare di tenere il gruppo squadra assolutamente compatto in vista delle prossime settimane e mesi. Le sfide che i nerazzurri dovranno affrontare, dopotutto, non sono affatto di poco conto. Specialmente dopo le tante delusioni accumulate nell’ultima stagione sportiva.