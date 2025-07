La clausola di Denzel Dumfries continua a tenere il futuro dell’esterno olandese all’Inter in dubbio: a riguardo ci sarebbe una svolta.

Denzel Dumfries è uno di quei calciatori che senza alcun minimo dubbio possono assolutamente fare la differenza sul quadrato di gioco. L’esterno olandese lo ha dimostrato in decisamente più di un’occasione all’Inter, rivelandosi anche durante la scorsa stagione uno degli uomini più importanti e decisivi in assoluto.

Senza dimenticare che è uno dei grandi protagonisti del ventesimo scudetto conquistato nel 2023/24. A quanto pare, però, il suo futuro è ancora fortemente in discussione.

Non perché i nerazzurri vorrebbero liberarsene volentieri, ma semplicemente perché sul suo contratto è prevista una clausola rescissoria che potrebbe vederlo partire – certo, qualora fosse d’accordo – in tutt’altro club, senza che l’Inter possa effettivamente opporsi particolarmente. Una società in particolare, a quanto sembra, ci punterebbe volentieri.

I bianconeri ci provano per Dumfries: l’Inter trema

Denzel Dumfries è un calciatore che piace tantissimo a molte squadre presenti in Europa e non solo. Un giocatore a dir poco talentuoso e dotato di caratteristiche fisiche che lo rendono un profilo attraente tanto in Italia quanto all’estero. Soprattutto in Premier League, infatti, ci punterebbero volentieri. Parliamo di due squadre in particolare, Newcastle e Aston Villa. Secondo gli spagnoli di AS, entrambi i club potrebbero puntare sul giocatore pagando la clausola rescissoria entro il 31 luglio 2025.

Ricordiamo che Denzel Dumfires può passare a qualsiasi club fuori dall’Italia entro la mezzanotte del 31 luglio, sempre considerando il pagamento della clausola da 25 milioni di euro fissata sul suo contratto con l’Inter. Una cifra invitante, soprattutto considerando i prezzi che circolando attualmente per il ruolo di esterno destro sul mercato. 25 milioni per un calciatore così decisivo e dirompente dal punto di vista fisico come Denzel Dumfires, beh, sono relativamente pochi.

Mancano pochi giorni al 31 luglio, ma non si può dire che l’Inter possa starsene tranquilla e a proprio agio in merito ai possibili cambiamenti che la riguardano da adesso fino ai prossimi giorni. Di sicuro perdere Dumfires sarebbe un duro colpo per la squadra che verrà e per il tecnico Cristian Chivu, che farebbe volentieri a meno di privarsi di un calciatore tanto decisivo e importante a poche settimane dall’inizio della stagione sportiva 2025/26. Staremo a vedere come andranno le cose prossimamente. Quel che è sicuro, è che Dumfries è un calciatore fondamentale nella rosa dell’Inter, e al momento (in attesa di sviluppi, in un senso o nell’altro) tale rimane.