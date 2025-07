Dopo settimane di tante chiacchiere e discussioni, finalmente arriva la notizia migliore per Cristian Chivu e l’Inter.

L’Inter è in un momento di grande cambiamento, non solo dal punto di vista dei giocatori ma anche dello staff stesso dei nerazzurri. A partire dall’approdo a Milano di Cristian Chivu, eroe del Triplete ed ex allenatore del Parma, che ha portato la squadra emiliana ha raggiungere un’insperata salvezza fino al momento esatto in cui è arrivato a Parma per tentare il tutto per tutto e riuscire a salvare la squadra che ha allenato per qualche mese.

Chiaramente allenare l’Inter non è la stessa cosa, ma il tecnico rumeno cercherà di dare il tutto per tutto per far dimenticare ai tifosi la difficile stagione passata, conclusa con zero titoli conquistato e la pesante quanto dura da digerire sconfitta in finale di Champions League contro il PSG per 5-0. Un risultato duro da accettare, ma in ogni caso è arrivato il momento di andare avanti. Con ritrovato entusiasmo, se possibile.

Inter, finalmente ci siamo: l’annuncio

L’Inter si prepara a dare il via alla stagione 2025/26 con la conferenza di presentazione che andrà in scena lunedì 28 luglio 2025 alle ore 14 presso il BPER Training Centre. Grandi protagonisti attesi, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta e l’allenatore Cristian Chivu. Si tratta di un momento molto speciale, perché è l’inizio di una nuova era per il club venti volte Campione d’Italia. Specialmente perché sarà anche la prima volta dall’estate 2021 senza Simone Inzaghi all’Inter, il che segna una svolta effettivamente non da poco.

Tornando a parlare della conferenza stampa, comunque, sarà come sempre Marotta ad avviarlo. Il numero uno del club parlerà dei piani per la nuova stagione, e poi verrà presumibilmente il momento di Chivu. Quest’ultimo sarà chiamato a rispondere alle domande dei giornalisti in vista della prima stagione completa da allenatore di una prima squadra di calcio. Per vedere la conferenza, sarà possibile seguirla in diretta su Inter TV, Inter.it e i vari canali digitali ufficiali dell’Inter.

Insomma, il 28 luglio i nerazzurri ripartiranno con ritrovato entusiasmo per quella che può essere una stagione davvero molto emozionante per la squadra italiana e i suoi tanti tifosi. L’annuncio, semplice e chiarissimo, chiarisce ogni dubbio: “Lunedì 28 luglio alle ore 14, presso il BPER Training Centre, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2025/26. A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa”.