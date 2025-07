Il nuovo tecnico dell’Intar, Crsitian Chivu, è rimasto senza parole dopo l’accordo ufficiale raggiunto nelle scorse ore. L’addio improvviso è arrivato con una nota ufficiale…

In casa Inter si sta vivendo un momento di profondo cambiamento. Dopo l’arrivo di tre nuovi innesti nei reparti chiave, il club dimostra ambizione e voglia di restare competitivo. La campagna acquisti del Napoli di Antonio Conte – con l’arrivo di Kevin De Bruyne, Noa Lang, Beukema e il portiere Vanja Milinkovic‑Savic – ha alzato ulteriormente l’asticella, imponendo nuovi ritmi al mercato italiano. In risposta, l’Inter non intende restare a guardare. Serve un mercato all’altezza, con scelte mirate e un progetto tecnico strutturato sotto la guida di Cristian Chivu. Parallelamente agli acquisti, il club ha voluto trasmettere segnali di continuità anche fuori dal campo.

Ma proprio nel cuore di questo momento di modernizzazione, è arrivata una svolta inattesa: ad Appiano Gentile si è chiusa una partnership storica che ha scandito quasi due decenni di storia nerazzurra. In un quadro di rinnovamento totale, non solo tecnico ma anche commerciale e di immagine, l’Inter ha deciso di abbandonare un accordo trentennale. Questa decisione, presa nel pieno dell’estate di mercato, conferma l’intenzione di imprimere una svolta chiara alla visione societaria, proiettandosi verso un nuovo orizzonte di innovazione e sostenibilità.

Un addio storico: Inter saluta Volvo e abbraccia BYD

Dopo 18 anni di collaborazione, l’accordo tra Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano è giunto al termine. Una partnership iniziata nel 2007 e confermata tra il 2017 e il 2025, basata su valori comuni quali responsabilità sociale e sostenibilità. Il presidente di Volvo Italia, Michele Crisci, ha sottolineato l’orgoglio per i risultati ottenuti, sia in termini di visibilità sia per la creazione del Volvo Studio a Milano. In netto contrasto con questa chiusura, entro pochi giorni – al centro sportivo BPER Training Centre – sarà formalizzata una nuova alleanza con BYD, leader cinese della mobilità elettrica. L’azienda, che ha già collaborato con la UEFA in occasione di Euro 2024, sarà presentata ufficialmente come nuovo partner globale. All’evento parteciperanno i vertici del gruppo BYD insieme a rappresentanti del top management nerazzurro.

Questa scelta segna un cambio di marcia deciso: dall’iconico brand svedese alla mobilità del futuro, il club si proietta verso un orizzonte sempre più moderno e rispettoso dell’ambiente. Accanto a BYD, l’Inter mantiene collaborazioni con Pirelli e Locauto nel comparto mobilità, mentre Qatar Airways rimane partner strategico nel settore aereo. Il passaggio a BYD rappresenta una chiarissima dichiarazione di intenti: il club non sta solo rinforzando la squadra, ma rinnova anche la propria identità commerciale e ambientale. In un’estate dominata dal mercato, questa mossa conferma un’Inter pronta a vincere su più fronti – dentro e fuori dal campo – con una visione innovativa che punta dritto al futuro.