Il Milan di Massimiliano Allegri prova a gettare le basi per un nuovo ciclo vincente e il tecnico ha già scelto il primo nome su cui puntare.

Quando si parla di ripartenze nel calcio, spesso ci si affida ai grandi colpi, ai nomi altisonanti che riaccendono la passione dei tifosi e danno un segnale chiaro alla concorrenza. Però, non sempre serve il clamore per capire che qualcosa si sta muovendo sul serio.

A volte basta una scelta netta, un’indicazione precisa da parte dell’allenatore, per intuire che il progetto sta prendendo forma. E al Milan, in questo momento, tutto ruota attorno a Massimiliano Allegri. L’uomo del ritorno, l’allenatore chiamato a rimettere ordine dopo stagioni vissute a corrente alternata.

Scelto da Allegri arriva al Milan

Il nuovo corso rossonero parte da dettagli che non tutti stanno notando, ma che rivelano la volontà di Allegri di costruire una squadra solida, concreta, con una base giovane ma già pronta a reggere la pressione di San Siro. E così, mentre il mercato impazza tra voci e trattative più o meno concrete, c’è un nome che ha conquistato subito la fiducia del tecnico. Un nome che, fino a poche settimane fa, sembrava destinato a partire in prestito, magari in Serie B per fare esperienza, ma che adesso potrebbe restare in prima squadra fin da subito.

Silvano Vos, centrocampista classe 2005, arrivato dall’Ajax con la fama di talento puro, è il profilo su cui Allegri ha deciso di scommettere. Fino a poco tempo fa si parlava di un prestito per consentirgli di giocare con continuità e ambientarsi al calcio italiano, visto che non ha mai messo piede in Serie A. Ma qualcosa è cambiato. Dopo i primi allenamenti a Milanello, il tecnico ha visto in lui qualità fuori dal comune, ordine tattico, visione di gioco e una personalità rara per un ragazzo così giovane.

Senza ombra di dubbio, non stiamo parlando di un giocatore qualunque. Vos ha la testa giusta e le gambe per reggere anche le partite vere. E Allegri, che ha sempre avuto un debole per i giovani intelligenti tatticamente, non vuole perderlo di vista. L’idea del prestito si sta pian piano allontanando. Il Milan lo considera parte integrante della rosa per la prossima stagione, con la possibilità concreta di ritagliarsi spazio già da agosto.

Non sarà titolare subito, ovviamente, ma farà parte del gruppo, respirerà l’atmosfera della Serie A e potrebbe diventare uno dei volti nuovi più interessanti del prossimo campionato. Perché quando un allenatore esperto come Allegri decide di trattenere un talento grezzo, è perché vede in lui qualcosa di più. Il Milan, insomma, vuole vincere subito ma guarda anche al futuro. E il futuro, stavolta, ha il volto determinato e curioso di Silvano Vos.